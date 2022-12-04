Григорий Лепс подрался у бара в Петербурге после выходки на сцене

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» не смог вытянуть ноту, после чего бросил микрофон на пол при зрителях концерта. На этом его скандальная поездка в Петербург не закончилась.

Певец Григорий Лепс стал участником драки, произошедшей у бара в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Также в распоряжении редакции появилось видео из бара, снятое перед конфликтом.

В заведении артист отдыхал вместе со своей командой. Один из посетителей бара настойчиво просил Григория Лепса сфотографироваться с ним. По предварительной информации, певец ответил на навязчивую просьбу грубым отказом.

После этого желавшего снимок со звездой гостя вывела из заведения охрана. Мужчине такое обращение с ним не понравилось. Выместить злость он решил на певце, обматерив и его, и его команду. Из-за этого, утверждает источник, и началась драка с участием Григория Лепса.

В результате инцидента никого не задержали. По предварительной информации, в полицию поступала заявка по драке.

Это не единственное скандальное происшествие с участием Григория Лепса за время поездки в Санкт-Петербург. Ранее 5-tv.ru писал, что певец позволил себе дерзкую выходку на сцене. Прямо перед зрителями он бросил микрофон на сцену после того, как не смог вытянуть ноту. Позже исполнитель хитов «Рюмка водки на столе» и «Самый лучший день» объяснил свое поведение тем, что приболел.