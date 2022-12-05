Опубликовано видео драки Григория Лепса с петербуржцем у бара

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru

Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» схлестнулся с жителем Северной столицы после навязчивых просьб сфотографироваться. Перед этим знаменитый певец попал в еще один скандал.

В распоряжении 5-tv.ru появилось видео драки с участием певца Григория Лепса и его охраны у бара в Санкт-Петербурге. Противником артиста стал житель Северной столицы.

Как стало известно 5-tv.ru, драка произошла вечером 2 декабря. В это время Григорий Лепс отдыхал вместе со своей командой в баре. Один из посетителей увидел знаменитость и решил добиться совместного фото. По предварительной информации, на навязчивые просьбы певец ответил грубым отказом.

После этого гостя вывела из заведения охрана. Мужчине это не понравилось. В итоге он обматерил Григория Лепса и его команду. По всей видимости, из-за этого и началась драка. Для петербуржца она закончилась ушибами и, предварительно, переломом носа. Информации о травмах у певца и его спутников не поступало.

В результате инцидента никого не задержали. Однако, как сообщает ФАН, полиция начала проверку из-за случившегося.

Незадолго до происшествия Григорий Лепс оказался участником еще одного скандала. Ранее 5-tv.ru писал, что певец позволил себе дерзкую выходку на сцене. Прямо перед зрителями он бросил микрофон на сцену после того, как не смог вытянуть ноту в песне «Самый лучший день». Позже объяснил свое поведение проблемами со здоровьем.