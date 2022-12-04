Лепс объяснил выходку на сцене проблемами со здоровьем: «Не все пошло по плану»

Григорий Лепс объяснил свою выходку на концерте в Петербурге плохим самочувствием

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Знаменитый певец напугал поклонников своим поведением. Что заставило Лепса остановить концерт и убежать за кулисы?

Певец Григорий Лепс объяснил свою выходку на концерте в Санкт-Петербурге. Прямо во время выступления артист агрессивно швырнул микрофон на пол и поспешил удалиться со сцены. В своем Telegram-канале Лепс оправдался перед поклонниками после мероприятия.

Исполнитель сослался на плохое самочувствие и отметил, что «самый лучший день» прошел не так гладко, как бы ему хотелось. Примечательно, что перед началом концерта звезда российского шоу-бизнеса предупредил фанатов о своем состоянии здоровья. Он отметил, что недуг не заставил его отметить выступление.

«Непростой вчера был концерт. Не все прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны!» — прокомментировал певец и поблагодарил подписчиков за поддержку.

60-летний Лепс ранее испугал фанатов своим внешним видом. Певец похудел на 14 килограммов, а на его затылке появился необычный шрам. Позже стало известно, что музыкант пережил пересадку волос и решил сбросить вес, чтобы вновь понравиться себе в отражении.

Ранее 5-tv.ru писал, что поклонники неоднозначно отреагировали на выходку Лепса на сцене.