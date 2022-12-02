🧙♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в знаке Овен рекомендует не игнорировать сигналы своего тела и вплотную заняться здоровьем.
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 декабря, звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье и растрату ресурсов на мелочи, которые пора пресечь. Наступает время подведения итогов и размышлений о больших планах.
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♈ Овен
Пора разрушать барьеры и идти наперекор всем и вся. Разбудите в себе внутреннего зверя, он изрядно изголодался по новым ощущениям и достижениям. На работе стоит перестать тратить силы на мелочи, которые легко можно делегировать, занявшись проектами, где вы — настоящий ас.
Космический совет: пора идти всем наперекор.
♉ Телец
Откажитесь от устаревшего сценария и напишите новый, который вам по душе. Когда-то вы допустили немало ошибок, прислушиваясь к завистникам, прикидывавшихся доброжелателями. Не наступайте на прежние грабли вновь.
Космический совет: настало время написать новый сценарий.
♊ Близнецы
Хватит играть в игры. Вам больше не нужно плыть по течению или гоняться за кем-то, кто не идет навстречу. Также пора перестать себя недооценивать: не позволяйте выдуманным страхам стать причиной, по которой вы проживете чужую жизнь.
Космический совет: не проживайте чужую жизнь.
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♋ Рак
Ваше сердце — ваш путеводитель, доверяйте ему. Не бойтесь совершить неверный шаг, ведь в конечном итоге все сложится так, как вы того хотели, а это самое главное. Если будет сложно, то обратитесь за советом к близким.
Космический совет: выбирайте сердцем.
♌ Лев
Не подпускайте к себе тех, кто отравляет вашу реальность. Не все из окружающих достойны вашего внимания, а любви — тем более. Пора провести генеральную уборку и выбросить все ненужное. И звезды намекают не только на материальные вещи.
Космический совет: не держите рядом с собой тех, кто не делает вас счастливее.
♍ Дева
Вы — большой счастливчик. Цените то, чего вы добились упорным трудом. Любите изо всех сил тех, кто остается с вами не смотря ни на что уже долгие годы. На работе, возможно, пришло время намекнуть на повышение, ведь вы постарались как следует.
Космический совет: не забывайте напоминать себе о том, какой вы молодец.
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♎ Весы
Вы совсем не тот, кто живет по правилам. И нечего начинать! А еще стоит как следует повеселиться, отдохнуть душой и телом. Ваше сердце требует впечатлений и новых открытий, так дайте ему то, чего оно желает.
Космический совет: пора как следует отдохнуть.
♏ Скорпион
Все злодеи на жизненном пути могут научить вас важным вещам, подарят бесценный опыт общения. По итогу это станет вашей некой броней от токсичных людей, а вы поймете, как выросли.
Космический совет: злодеи однажды уйдут, а опыт останется с вами.
♐ Стрелец
Сегодня звезды рекомендуют отказаться принятия важных решений. День обещает быть разнузданным, довольно флегматичным, поддайтесь его вибрациям и просто делайте то, что должно.
Космический совет: делайте то, что должно.
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♑ Козерог
Обратите внимание на свое здоровье! Вселенная буквально кричит вам об этом, не игнорируйте ее сигналы. Вы слишком много отдали сил для решения важных вопросов, и помните, что «бочонок» не бездонный.
Космический совет: нужно заняться своим здоровьем.
♒ Водолей
Не бойтесь сильных чувств. Боль хочет, чтобы ее чувствовали, а любовь уже не стучится, а колотит в вашу дверь. Впустите ее и отдайтесь всем ощущениям, доверившись воле звезд.
Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.
♊ Рыбы
Возьмите чистый лист и просто начните все сначала. Жизнь прекрасна тем, что всегда можно попробовать снова. Не ругайте себя за ошибки, ведь никто не идеален, и вы мы живем в первый и единственный раз.
Космический совет: просто начните все сначала.
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