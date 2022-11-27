🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Вселенная оберегает вас и работает на благо вашей судьбы сверхурочно!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 ноября, растущая Луна в Козероге. Звезды просят быть вас нежнее к себе, не прислушиваться к советам завистников и как следует отдохнуть. Уже решили, куда отправитесь?

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♈ Овен

Не позволяйте своим страхам взять над вами верх. Сейчас вы уступаете тихому голосу в своей голове, который говорит вам, что вы никогда не доберетесь до вершины, но это не так. Звезды советуют встряхнуться и не впадать в беспричинную апатию.

Космический совет: не позволяйте своим страхам взять над вами верх.

♉ Телец

Жить здесь и сейчас, не думая о последствиях — это именно то, что необходимо вам прямо сейчас. Замедлитесь на мгновение, созерцайте прекрасное и концентрируйтесь только на позитивных вибрациях. Вселенная поддерживает вас, если вы поддаетесь своим желаниям.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

♊ Близнецы

В эти выходные вам нужно больше легкости и яркости. Проведите больше времени с теми, кто заставляет вашего внутреннего ребенка чувствовать себя в безопасности. Хорошее время, чтобы съехаться с любимым или создать семью.

Космический совет: вам нужно больше легкости и яркости.

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♋ Рак

Вы на верном пути. Не стоит прислушиваться абсолютно ко всем советам, даже если вы получаете их от мудрых и опытных. В конце концов, это ваша судьба, и только вы властвуете над ней, определяя свое будущее.

Космический совет: только вы властны над своим будущим.

♌ Лев

Вселенная является вашим сообщником в долгом путешествии. Более того, она работает сверхурочно, чтобы подарить вам все, о чем вы просили, и даже больше. Главное — не забывать о конечной цели, не отвлекаясь на мелочи.

Космический совет: не зацикливайтесь на неприятных мелочах.

♍ Дева

Настало время раскрытия правды: пора видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. Та же сила, которая послала вам урок, также пошлет вам и инструменты, необходимые для того, чтобы ориентироваться в текущих обстоятельствах.

Космический совет: называйте вещи своими именами.

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♎ Весы

Звезды обращают ваше внимание на здоровье и душевный покой. В эти выходные стоит уделить время себе любимому: приобрести приятную безделушку, прогуляться в приятной компании или даже отправиться в небольшое путешествие. Вы заслужили.

Космический совет: вы заслужили полноценный отдых.

♏ Скорпион

Вы уже являетесь тем, кем хотите быть, а все ресурсы, необходимые для процветания, уже есть в ваших руках. Все, что нужно сделать, — это открыть глаза. Посмотрите, как вы выросли, и поймите, что все сложности уже когда-то были пройдены.

Космический совет: у вас есть все, чтобы начать процветать.

♐ Стрелец

Не сдерживайте свое внутреннее «я»: звезды буквально кричат о том, чтобы вы сбросили все маски. Впустите в свою жизнь любовь и романтику, и тогда все встанет на свои места, а пазл, который давно не мог сложиться, наконец станет цельным.

Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.

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♑ Козерог

В эти выходные стоит сказать «да» всему, чего требует ваша неуемная душа. Хочется веселиться и танцевать? Вперед на вечеринку в самом лучшем туалете, который можно составить из вашего гардероба. Хочется побыть наедине с собой и восстановить ресурс? Позвольте себе расслабиться дома, лежа на диване.

Космический совет: скажите «да» всему, чего требует душа.

♒ Водолей

Вы себя слишком недооцениваете, оглядываясь на другим и ошибочно считая, что выбрали неверный курс. Не прислушивайтесь к завистникам и идите вперед с гордо поднятой головой. Вселенная предрекает вам время больших перемен.

Космический совет: не сравнивайте себя с другими.

♊ Рыбы

Энергия больших целей, которую вы излучаете, сделает вас магнитом для всего хорошего. Путешествия и передвижения имеют место в эти выходные. Даже если у вас напряженный график, убедитесь, что вы выделили время для одиночных приключений.

Космический совет: пора отправиться в путешествие.

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