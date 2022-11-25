А вы знали? Какими блюдами Ксения Шойгу балует любимого супруга

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Алексею Столярову очень повезло — его жена даже из самых простых ингредиентов умеет делать кулинарные шедевры.

Общественный деятель Ксения Шойгу умеет удивлять мужа приятными сюрпризами. В том числе и кулинарными — даже из простых ингредиентов она умеет создавать настоящие шедевры. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал ее супруг — общественный деятель Алексей Столяров. Своим мнением он поделился во время вечеринки «Наташкины именины».

По словам Алексея, никто другой как Ксения не умеет готовить одно блюдо, для него оно номер один на домашней кухне.

«Я безумно обожаю — не знаю это русское блюдо или нет — когда супруга готовит мне драники. Мне нравится, что она делает их так, как никто другой», — поделился он во время вечеринки «Наташкины именины».

Кроме того, необыкновенно у Ксении Шойгу получается яичница. Казалось бы, что там — кинуть яйца на сковороду. Но супруга Алексея легких путей в хорошем смысле не ищет, и это того стоит.

«Она делает по-модному — яйцо завернуто внутри, что-там происходит, это очень красиво! А в целом я не привередливый человек, я обычно оцениваю еду как топливо и возможность классно, вкусно поесть», — добавил собеседник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Шойгу поделилась архивным видео с молодым отцом.