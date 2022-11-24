🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: любые начинания в этот день получают дополнительный импульс.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 ноября, Луна в Стрельце. В этот день вам захочется больше размышлять и созерцать, нежели что-то делать. Любые бюрократические вопросы в это время решаются на удивление легко, практически сами собой. День хорошо подходит для того, чтобы начать курс упражнений или сесть на диету.

♈ Овен

Вы чувствуете себя самой кокетливой. Вы в настроении сделать сотню селфи и весь день отправлять сообщения своим объектам желания. Просто убедитесь, что вы не слишком привязываетесь в процессе. Скорее всего, они могут показаться горячими, только потому что пока хотят вести себя непринужденно.

Космический совет: вам стоит быть более рискованными.

♉ Телец

Если старые способы не работают, это потому, что они послужили своей цели. Приложите сознательные усилия, чтобы расширить свой круг общения и познакомиться с новыми людьми, даже если изначально они кажутся не «вашими».

Космический совет: расширьте свой круг общения.

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♊ Близнецы

Возможно, в последнее время вы настолько заботитесь о других, что это часто заставляет вас чувствовать себя истощенным и словно бы невидимым. Найдите минутку, чтобы понять, откуда проистекает горячее желание играть в спасателя.

Космический совет: боритесь с желанием наложить пластырь на всех.

♋ Рак

Вы чувствуете, что ваша жизнь застряла. Возникает ощущение, что это был не твой день, не твоя неделя, не твой месяц и даже не твой год. Но может быть, так Вселенная защищает, а не наказывает вас. Обратите внимание на то, что показывают знаки, и на все пути, которые открываются для вас сегодня.

Космический совет: обратите внимание на знаки.

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♌ Лев

У вас хорошее место в жизни, и вы хотите построить значимые отношения с кем-то, кто так же стремится к развитию, как и вы. Вместо того, чтобы играть в игру, будь честны с окружающими.

Космический совет: раскройте свои карты.

♍ Дева

Мы можем продолжать «плыть по течению» бесконечно, или мы можем твердо стоять на своем, выражать свои желания и просить, чтобы наши потребности были удовлетворены, даже если вначале это кажется неудобным. Вы не просите слишком многого. Знайте, что вы заслуживаете того, чтобы жить той жизнью, которой действительно хотите.

Космический совет: попросите, чтобы ваши потребности были удовлетворены.

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♎ Весы

Это день, чтобы оставаться сексуальной. Наденьте свои любимые солнцезащитные очки и наблюдайте, как ваша жизнь складывается самым загадочным образом. Для вас открывается портал удовольствия и игры: насладитесь сегодняшним днем.

Космический совет: пришло время найти самую сексуальную версию себя!

♏ Скорпион

Сегодня вам так и хочется улететь от вашего быта. Вполне вероятно, что так и случится. На горизонте замаячит неожиданный отпуск или командировка. Но не все так просто: в отрыве от привычной обстановки в вас заиграет интерес к противоположному полу, который может привести к легкому, непродолжительному и «одноразовому» роману.

Космический совет: вас ждут путешествия и роман.

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♐ Стрелец

О чем вы думаете в первую очередь утром и пред сном? Вы могли бы лучше неосознанно придавать больше силы вещам, которые вам интересны, а не подпитывать свои страхи и опасения. Вселенная в этот день работает сверхурочно, чтобы принести в вашу жизнь опыт, который поможет вам расти.

Космический совет: у вас есть возможность повысить свой уровень.

♑ Козерог

Что вы получаете? Что вы хотите от этих отношений. Сегодня вам предстоит понять, что задавать себе эти вопросы не эгоистично.

Космический совет: пришло время осознать свою ценность.

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♒ Водолей

Мы все хотим, чтобы нас видели и слышали. Мы все хотим, чтобы нас любили и ценили такими, какие мы есть. Но до какой степени вы готовы унижаться, чтобы вас полюбили тем, кем вы не являетесь? Задумайтесь над этим.

Космический совет: снимите маски.

♊ Рыбы

Чему вы даете силу сознательно и бессознательно? Сегодня звезды напоминают вам о силе свободы воли, силе создания собственной реальности. Найдите минутку, чтобы подумать о том, как вы хотите изменить некоторые не очень приятные переживания. У вас достаточно сил, чтобы поменять свою жизнь к лучшему.

Космический совет: вы — творец своей реальности.

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