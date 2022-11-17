«Темный коридор» не пройден: астролог назвала три самые опасные даты ноября

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Фомичев; Личный архив Т. Атлас; 5-tv.ru

Впереди много неприятных моментов. Осторожность, бдительность, внимательность — ваше все.

Тяжелые дни ноября еще не пройдены: коридор затмений закрылся, а шлейф неприятностей остался. Поэтому расслабляться еще рано, предупредила в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru астролог Тиана Атлас.

Берегись автомобиля

«Казалось бы, коридор затмений позади. Самые неприятные моменты 2022 года пройдены, но все не так просто, как кажется. Нам предстоит прожить еще один неприятный транзит. И особенно неприятными днями станут 19, 20 и 21 ноября: у Марса будет напряженный аспект к планете Нептун, а это планета иллюзий», — предупредила астролог.

В озвученные даты, по ее словам, многие столкнуться с ложью и интригами — особенно не стоит доверять новым знакомым, даже если очень хочется.

Осторожность не помешает и на дорогах — на озвученные даты придется много аварий. Со спортом тоже стоит быть аккуратней, особенно экстремальным — не испытывайте себя на прочность. И особое внимание — здоровью: одевайтесь потеплее, есть риск подхватить воспаление легких, предупреждает Тиана Атлас.

Венера «улыбнется»

После темной полосы обязательно наступит белая. Последние дни ноября и первые десять дней декабря человечеству будет «улыбаться» планета малого счастья Венера.

«Она отвечает за любовь, финансы, будет радовать нас хорошим настроением желанием помогать друг другу. Расширятся возможности в самых разнообразных сферах. Успехи будут у тех, кто учится; благоприятно пройдут путешествия и, конечно же, появится много интересных и полезных знакомых», — уверяет эксперт.

Особым расположением Венеры будут пользоваться представители знаков огненной и воздушной стихии, то есть овны, близнецы и львы, а также весы, стрельцы и водолеи.

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