🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: настало время принятия самых ответственных решений.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 23 ноября, Луна в Скорпионе. В этот день от вас будут требовать очень многого, но повышенная концентрация и трезвый рассудок помогут вам справиться с накопившимися проблемами. Одновременно с этим сегодня лучше позаботиться и о здоровье: высок риск заболеть, простудиться или получить серьезную травму.

♈ Овен

Окружающие видят в вас потенциал. Но если вы этого не чувствуете, то этот шанс будет упущен. Впрочем, если вы сможете не только привлечь, но и заметить чье-то внимание, то все сложится крайне успешно. Это касается не только рабочих, но и личных отношений.

Космический совет: дайте ясность окружающим.

♉ Телец

Вы не получаете того, что хотите от этой связи. кто-то из вашего окружения откровенно тормозит вас на вашем пути. Признаем, расставание может быть болезненным, но то, для чего вы освобождаете место, намного больше, чем-то, что остается позади.

Космический совет: освободите место для нового.

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♊ Близнецы

Вы устали быть единственным, кто строит все планы и вносит элемент игривости в эти отношения. Вы устали быть единственным, кто достаточно заботится о партнере. Позвольте себе сегодня побыть эгоистом. И заодно понаблюдайте за реакцией на ваше поведение.

Космический совет: ваши потребности и желания важнее.

♋ Рак

Все говорят о том, чтобы «плыть по течению», но что, черт возьми, это на самом деле означает? Куда вы плывете? Задумайтесь. Сегодня ваше главное оружие — слово. И оно позволит вам изменить окружающий мир, исправив все то, что вас не устраивает.

Космический совет: поговорите о наболевшем.

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♌ Лев

Прямо сейчас вы чувствуете, что разговоры — это все, что вы получаете. И они буквально ни стоят ни гроша. Не бойтесь задавать правильные вопросы, начинать диалог о статусе этих отношений и делиться своими мыслями о том, что вы хотели бы создать вместе с ними. Взаимность важна, прекрасна, и это то, к чему вас просят стремиться в ваших межличностных отношениях.

Космический совет: не бойтесь разобраться со своими отношениями.

♍ Дева

Возможно, во всем виноваты именно вы. А точнее ваша привычка предполагать и действовать по самому худшему сценарию. Хорошо, сегодня проработайте все самые ужасные варианты событий. И выбросьте их из головы.

Космический совет: избавьтесь от зависимости представлять наихудший сценарий.

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♎ Весы

Вам нужен кто-то, кто может быть и вашим якорем, и вашими крыльями. Хотя ваши мечты не возвышенны, им не хватает прочного основания. Спросите себя, что вы действительно хотите создать в этой жизни. И спросите себя: что вы сделали для того, чтобы ваша мечта воплотилась в жизнь?

Космический совет: пусть ваши действия согласуются с вашими намерениями.

♏ Скорпион

Вы, конечно, этого не просили, но вас сегодня ждет довольно жесткий и болезненный урок. Примите его. И будьте готовы действительно усвоить его, а не жалеть себя.

Космический совет: Вселенная учит вас на контрасте.

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♐ Стрелец

Вы хотите жить по-царски, но не имеете ничего за душой. Может быть, пора что-то менять? Вам придется внимательно изучить свои финансы и научиться тому, как и когда быть практичным.

Космический совет: пришло время поберечь бюджет.

♑ Козерог

На бумаге все кажется идеальным, но вы не можете избавиться от смутного чувства, что с миром что-то не так. Не игнорируйте сигналы, которые ваше подсознание подает вам сегодня. Оставлять все на волю случая сейчас определенно не рекомендуется.

Космический совет: вы не можете избавиться от ощущения, что что-то не так.

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♒ Водолей

Сегодня звезды призывают вас довериться алгоритму Вселенной, чтобы он привнес в ваш опыт все, что вы хотите, и все, что вам нужно. Если вы думали о том, чтобы возродить свой роман, то у этого проекта сегодня определенно есть все шансы.

Космический совет: доверьтесь Вселенной.

♊ Рыбы

Вы чувствуете, что вам повезло. Ваша связь — редкая и драгоценная. Прежде чем сделать серьезный шаг, как следует проверьте: есть ли у вас парашют? Возможно, ваш партнер не готов к чему-то большему и ваша решительность его оттолкнет. Будьте терпеливы.

Космический совет: позвольте всему происходить так, как это должно произойти.

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