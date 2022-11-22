🧙‍♀ Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: в этот день у вас получится наилучшим образом отделить важное от наносного.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 22 ноября, убывающая Луна в Скорпионе. Настало время принятия самых ответственных решений. Благоприятный день для любых «земных» дел: от приобретения нового автомобиля до ремонта квартиры. Но также сегодня важно быть аккуратнее со здоровьем.

♈ Овен

Если вы думали о том, чтобы превратиться в «жаворонка», на этой неделе стоит принять новый распорядок дня! Если вы один из тех, кто чувствует себя разбитым по утрам и не может смириться с мыслью о том, чтобы сразу заняться спортом, попробуйте щадящую йогу. Подумайте о том, чтобы обратиться к виртуальному миру за вдохновением. Звезды советуют также внимательнее относиться к своему здоровью и хотя бы на время отказаться от вредной пищи и привычек.

Космический совет: откройте для себя радость раннего утра.

♉ Телец

Иногда нужно танцевать в одиночестве. Иногда вам нужно отпустить идею о том, кто вы есть и как должна выглядеть ваша жизнь. Вместо того, чтобы пытаться логически разобрать свои эмоции, дайте себе разрешение спуститься в темноту.

Космический совет: самое время изучить свою теневую сторону личности.

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♊ Близнецы

Если что-то не имеет смысла, то потому, что так не должно быть. Наступило время для крупного очищения. Вселенная убирает из вашего существования все, что сдерживает ваш рост. Вместо того, чтобы сопротивляться процессу трансформации, подчинитесь ему.

Космический совет: Вселенная предлагает устроить вам серьезную чистку.

♋ Рак

Вы ностальгируете по временам, проведенным вместе. Вы ностальгируете по радостным моментам. Обратитесь к старым друзьям, если вы чувствуете, что это то, что вам нужно.

Космический совет: обратитесь к старым друзьям, которые всегда вызывают улыбку на вашем лице.

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♌ Лев

Есть много причин, по которым учителя йоги рекомендуют медитацию. Концентрация и тишина помогает нам соединиться с собой на более глубоком уровне. Расслабьтесь и отпустите быстрое течение этого безумного мира.

Космический совет: перестаньте зацикливаться на мелочах.

♍ Дева

Вы благодарны Вселенной даже за переживания, которые угрожали разлучить вас. Теперь вы понимаете, что все происходило для вас. Вы понимаете, что вас защищали. Превратите яд расставания в божественный напиток опыта и двигайтесь дальше.

Космический совет: откройте свое дикое сердце.

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♎ Весы

Но гусеница не знает, что ее ждет впереди и как будет выглядеть ее жизнь всего через несколько месяцев. Но хорошо, что у вас есть перспектива. Вы знаете, что находитесь в эпицентре прекрасного процесса метаморфоз. Погрузитесь в работу и не отталкивайте руку помощи, которую вам предложат.

Космический совет: продолжайте идти вперед.

♏ Скорпион

Вселенная уже некоторое время подает вам все необходимые знаки. Не ждите радикального вмешательства. Но вам определенно стоит прислушаться и начать действовать. Завершение, как правило, является синонимом боли. Хорошо, что у вас есть вся необходимая поддержка.

Космический совет: иногда вам приходится делать всю грязную работу.

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♐ Стрелец

Время снять этот плащ-невидимку. Время проявить себя как самую яркую и смелую версию себя. Что-то подсказывает нам, что вы скоро станете самым популярным человеком в округе, и на это есть веские причины. Люди, которые работают на фрилансе, могут получить выгодное предложение, а некоторые Стрельцы имеют шанс улучшить свое финансовое положение.

Космический совет: пришло время синхронизировать свои силы с другими.

♑ Козерог

Но дело не столько в знаковых моментах. Речь сегодня идет о каждодневных победах. Ваши усилия не напрасны и вы сеете семена перемен по мере продвижения вперед. Рассматривайте каждый вызов как возможность учиться и расти.

Космический совет: пора праздновать повседневные победы.

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♒ Водолей

Вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя увиденным и услышанным. Вы заслуживаете того, чтобы быть с кем-то, кто заставляет вас чувствовать себя самым волшебным. Вселенная на вашей стороне и помогает вам найти того человека, с кем вы надолго обретете счастье.

Космический совет: вы заслуживаете этой большой любви.

♊ Рыбы

Сегодня вы настроены на то, чтобы разориться. Чтобы отправиться за покупками и вложить деньги в такие вещи, которые всегда вызывают улыбку на вашем лице. Совет: убедитесь, что вы отложили часть средств на будущее.

Космический совет: вы достойны потратиться на себя.

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