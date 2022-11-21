Певец Шура помирился с мамой после долгих судебных разбирательств

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Шура помирился с мамой после многолетней ссоры. Удалось ли артисту отпустить детские обиды и какие перемены ожидают его в ближайшем будущем, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Каждое утро в жизни певца теперь начинается с сообщения от мамы и прогулки с домашним питомцем. Однако скоро Шуре предстоят перемены: он переезжает в новую квартиру. Как случилось, что у артиста до сих пор нет своего жилья, и почему певец не собирается делать в апартаментах ремонт, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

У звезды 90-х Шуры всегда были сложные отношения с матерью. В детстве Саше казалось, что его любят меньше, чем младшего брата. Когда мальчику было девять, родители на целый месяц отдали сына в интернат. А в день получения паспорта ребенку сказали, что все эти годы его воспитывал неродной отец. Настоящий папа жил в соседнем доме и умер, так и не узнав о существовании наследника.

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Когда будущий артист переехал из Новосибирска в Москву, мама его не поддержала. Родственница не пришла на помощь и в самые сложные моменты в жизни молодого человека. Наркотическая и алкогольная зависимости, онкология — все это он преодолевал в одиночку.

А в 2013-м году мать и вовсе подала на сына в суд. Она требовала, чтобы тот отказался от своей части в новосибирской квартире. Шура разозлился. Родственники несколько лет разговаривали исключительно через адвокатов. И лишь недавно стало известно, что они наконец помирились и теперь снова общаются.

«Мама пишет смску с утра, чтобы меня не разбудить: „Саша, как дела?“. И потом я перезваниваю», — признался Шура.

Поступок певца оценили многие, кто знает артиста.

«Правильно, что Шура нашел в себе силы и попросил у матери прощения, потому что потом может быть поздно. <…> Я думаю, его мать в том возрасте, что ей уже вообще ничего не надо, поэтому вряд ли она корыстная, вряд ли нужны ей квартиры его, просто ей нужны любовь и тепло», — рассказал светский журналист Феликс Грозданов.

Шура рад, что смог наладить отношения с мамой. Его давно тяготила затянувшаяся ссора. Несколько лет назад Шура принял решение кардинально изменить свою жизнь, вероятно, это и подтолкнуло его к воссоединению с родственниками.

«Я просыпаюсь, у меня жизнь с чистого листа. Хрен угадаешь, что будет в этот день. Надо выдохнуть с утра, благодарить Бога, что ты проснулся», — рассказал Шура.

Певец всерьез занялся здоровьем: похудел на тридцать килограммов и завязал с вредными привычками. Единственное, от чего так и не смог отказаться — это кальян.

«Я обожаю курить кальян, да. Вот у меня в райдере стоит кальян всегда, и даже когда выступление на стадионе. <…> Нельзя же на стадионе курить, они делают дырочку мне в окне на первом этаже, ставят на улице кальян, протягивают провод, и я, как дурак, сижу в туалете и курю кальян», — признался артист.

Недавно Шура завел себе собаку породы чихуахуа. Теперь артист посвящает питомцу все свободное время.

«Я в девять утра встаю, там неважно во сколько ты лег. В девять она меня будит и смотрит на меня — надо идти. И по три часа в день я гуляю. Пешие прогулки, они помогают, наверное, как-то стимулируют», — рассказал певец.

С четвероногим другом ему не так одиноко. Питомец стал для певца самым дорогим существом.

«Я так живу хорошо в съемной квартире, моя собака привыкла. Для меня это сейчас главное, ребенок — это моя собака», — поделился Шура.

До этого у Шуры была собственная недвижимость. Но в 2018-м году он стал жертвой так называемых черных риелторов. Под воздействием запрещенных веществ переписал квартиру на другого человека. Пришлось срочно съезжать. Хорошо, что на помощь пришли друзья и нашли подходящее жилье. Певец быстро освоился на новом месте и подружился с соседями.

«Весь район знает, с кем они живут. И никто больше ко мне не подходит и не фотографируется, все здороваются. Я живу четыре года уже там», — рассказал певец.

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Но два года назад певец решил купить свою квартиру и взял ипотеку. Апартаменты площадью 240 квадратных метров расположены в одном из жилых комплексов за МКАД. Недавно завершилось строительство, и Шура получил ключи от своей новой недвижимости. Певец надеется, что вскоре сможет переехать, правда, сначала нужно будет сделать ремонт. Но певец рассчитывает, что ему поможет былая слава.

«Ремонт мне сделает какой-нибудь канал. Какой захочу, такой ремонт мне сделают. Я уже ремонт не буду делать», — заявил артист.

Шуре очень нравится место, где он скоро будет жить. Рядом с домом — яхт-клуб и бассейн. А главное — протяженная набережная, где можно гулять с собакой.

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