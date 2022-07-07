Певец Шура похудел до неузнаваемости

Фото: Telegram / shuramedvedev

Предположительно, худоба артиста связана с онкологическим заболеванием, с которым он борется уже несколько лет.

Певец Шура (настоящее имя которого Александр Медведев) выложил новое фото в своем Telegram-канале. На нем видно, что артист заметно похудел.

На фотографии Шура весело улыбается, его кожа покрыта ровным загаром. Однако он одет в светлую футболку, которая как будто велика ему в несколько раз. Видно, что певец сбросил вес. Вероятно, это связано с его онкологическим заболеванием.

Из-за болезни Шура когда-то набрал лишние килограммы. Однако сейчас он добился ремиссии. Артист начал возвращаться в публичное пространство и радовать поклонников своим творчеством. Однако на новой фотографии не все узнали Шуру.

Также привлекает внимание отсутствие волос на голове артиста. Вероятно, облысение — побочный эффект химиотерапии.

Как ранее писал 5-tv.ru, Шура стал победителем популярного шоу «Суперстар», но организаторам знаменитость доставила немало хлопот. Например, за кулисами врачу приходилось откачивать артиста.