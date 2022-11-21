«Голое» выступление, скандал в Дубае и ссора с Наргиз: почему у Киркорова сдают нервы

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Во время гастролей король поп-сцены вновь оказался в центре скандала. Фанаты Филиппа Киркорова боятся за психику артиста. Что вызвало бурные эмоции, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Вышел на сцену без штанов, отхлестал охранника букетом по лицу, оскорбил певицу Наргиз — все это Филипп Киркоров продемонстрировал во время гастролей. Правда ли, что у короля эстрады нервный срыв и почему поклонники боятся, что он снова окажется в психиатрической больнице, выясняла программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров несколько месяцев гастролировал по Центральной Азии. Публика встречала артиста тепло. Но вместе с аншлагами и овациями, певец почти каждый день переживал стресс, причиной которого стали конфликты с коллегами по сцене. Все началось с ссоры с певицей Наргиз, которая была недовольна приездом Филиппа в ее родной Узбекистан.

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«Наргиз, проезжая мимо афиши короля нашего с вами любимого, дорогого, сказала: „Понаехали“», — сообщила телеведущая Маша Малиновская.

Певица уже не первый раз позволяет себе подобные выпады в сторону российских артистов и простых людей. Наргиз запретили въезд на территорию России на 50 лет из-за постов в социальных сетях, дискредитирующих российские Вооруженные силы. Не одобряют поведение эпатажной певицы многие представители музыкальной индустрии.

«Она пытается совать свой нос туда, куда не нужно. Понаехали, заехали — ее какое собачье дело? Если бы не Максим Фадеев, она бы пела на Брайтоне в Америке, и не надо никому ничего рассказывать. Благодаря песням Фадеева она стала звездой», — рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

Киркорова возмутили слова Наргиз в свой адрес, и во время концерта в Ташкенте он высказался о ней в весьма резкой форме.

«Она удивляется, почему она не стала звездой. А ты на рожу-то смотрела свою в зеркале? Ты себя-то видела, уродина? С таким лицом на сцену выходить, извините…», — высказался со сцены король поп-музыки.

Несмотря на то, что заявление Киркорова было довольно резким, на сторону знаменитости встали многие.

«А что, он ее должен был назвать красавицей? Он назвал ее так, как есть. Наргиз смотрела на себя в зеркало? Вот так на нее посмотришь даже при свете — страшно становится. А если это при выключенном свете увидеть? Ну конечно, она уродина, а кто?» — прокомментировал слова звезды светский журналист Денис Сорокин.

За узбекскую звезду неожиданно вступилась Виктория Боня. Телеведущая, находясь в Монако, где давно живет, записала видео, в котором потребовала от Киркорова извиниться перед Наргиз.

«Я вообще считаю, что нужно создать петицию и лишить его звания народного артиста. Мы не заслужили таких народных артистов, я считаю», — сказала она в своей социальной сети.

Но в светской среде телеведущую резко осадили.

«Ты, Боня, ему давала это звание, чтобы у него это звание отнимать. Ты думай о том, как бы тебе хоть какое-то звание получить, кроме как экс-звезда «Дома-2»", — высказался журналист Денис Сорокин.

Конфликт продолжился в социальных сетях. Филипп выложил пост на своей странице. Церемониться не стал и высказал все, что думает о Виктории Боне.

«Ну как еще напомнить о себе, бездарной? Господи! Уж сколько их упало в эту бездну… Ничего нового», — написал Киркоров.

Правда, после того как подписчики разъяснили телеведущей суть конфликта, она пошла на попятную и согласилась, что Наргиз сама виновата.

«Если бы вы видели, что она говорила про Россию, то он правильно сказал», — написала Виктория на своей странице.

Но на этом гастрольные выступления Киркорова не стали менее скандальными. Вскоре Филипп снова оказался на первых полосах газет. Во время концерта Казахстане король отечественной эстрады сначала ударил человека в зале букетом, а потом — вышел на сцену без штанов. Сквозь прозрачные лосины зрители партера легко могли в подробностях разглядеть его белье.

«Я думаю, что девчонки, которые там сидели и женщины бальзаковского возраста, они были счастливы, когда смотрели. Все достоинства его можно было там рассмотреть», — сообщил светский журналист.

Потом певец отхлестал цветами охранника. По словам знаменитости, мужчина не пустил фаната к сцене, а танцы в лосинах — шутка его команды.

«Он говорит: «Представляешь, типа снять шорты — сняли, а надеть — нет. Начинается трек, говорит, я так и пошел», — поделилась певица Анна Асти.

Но те, кто близко знает Филиппа, включая его отца, уверены, что артист лукавит. Ведь без его ведома провернуть такое было бы невозможно.

«Он коллектив всегда очень строго держит и отвечает за все, и все должны не бояться, а выполнять то, что он говорит», — поделился Бедрос Киркоров.

Многие представители светской среды тоже утверждают, что Киркоров сам решил выйти в неожиданном образе.

«Я знаю, что группа при Филиппе боится вздохнуть. Вот я думаю, что он сам решился на такой эпатаж. Просто, видимо, у него эмоциональное состояние было такое из-за этих двух шавок, которые на него нападали, и он просто решил как-то переключить акцент», — рассказал светский журналист.

После завершения гастролей Киркоров на несколько дней улетел в Дубай. Но и там не смог расслабиться. Сотрудник бутика не хотел пускать российскую знаменитость в магазин. Филипп был в шоке от такой дерзости. В итоге, после разъяснений помощника, артисту все-таки открыли дверь, но настроение уже было испорчено.

Когда Киркоров вернулся в Москву, поклонники не узнали певца. Всегда общительный и веселый, в этот раз он совсем не улыбался, отказался давать автографы и выходить к журналистам. Фанаты и коллеги по цеху забили тревогу, некоторые даже предположили, что у звезды сдают нервы.

«Дело в том, что он держится, держится до последнего. Он, как железный, но в какой-то момент… Ну это мы все так срываемся», — высказался на этот счет шоумен Сергей Зверев.

Причиной поведения называют стресс, вызванный конфликтом с Наргиз и Викторией Боней.

«(Источник нервного срыва певца. — Прим. ред.) — вот эти мерзавцы отъявленные, все те, кто нападает на Филиппа. Филипп этого, конечно, не заслуживает. <…> Сколько раз у него было такое что его и травили, и запрещали», — сообщил светский журналист.

12 лет назад Киркоров уже был в похожей ситуации. После знаменитой «розовой кофточки» и обвинений в избиении режиссера Марины Яблоковой, артист оказался в психиатрической клинике в Израиле. Лечение помогло ему прийти в себя и переосмыслить многие вещи. Спустя два года Филипп стал отцом и заявлял, что теперь все скандалы — в прошлом.

«У меня совсем жизнь разделилась на до рождения и после рождения детей. С рождением детей, конечно, все поменялось, поэтому я не могу себе позволить <…> потерять контроль над собой», — говорил в одном из интервью Киркоров.

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Но почему поп-король снова сорвался, опять ведет себя странно и грубо отвечает на безобидные вопросы прессы, остается неясным. Масло в огонь подлило и поведение Виктории Бони, которая приехала в столицу и припомнила певцу их недавние разборки.

«Можете передать Киркорову, что я в Москве, он там хотел со мной разобраться. Я здесь, Филя, я здесь», - поделилась телеведущая в социальных сетях.

Друзья и коллеги считают, что причина в другом и Филипп весь на нервах из-за папы. У 90-летнего Бедроса серьезные проблемы со здоровьем. Недавно он перенес очередную операцию на сердце. Сын очень переживает по этому поводу, а тяжелый гастрольный график еще больше усугубляет ситуацию. Ежедневные перелеты и концерты отнимают у Филиппа все силы. Поклонники волнуются за кумира и надеются, что он найдет время на отдых. Правда, в это верится с трудом, ведь впереди Новый год, а значит, еще больше съемок и выступлений.

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