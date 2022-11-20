«Страшно балует»: отец Филиппа Киркорова рассказал, какими растут внуки

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По словам Бедроса Киркорова, у наследников поп-короля столько игрушек, что излишков хватило на помощь трем детским домам.

Музыкант Бедрос Киркоров заявил, что его сын Филипп Киркоров сильно балует детей Аллу-Викторию и Мартина-Кристина. В интервью изданию 7Дней.ru артист признался, он старается бороться с этим явлением, но никто не слушает. При всем, по словам 90-летнего исполнителя, брат с сестренкой растут хорошими ребятами, хотя поводов «испортиться» у них предостаточно благодаря звездному отцу.

«Папа их страшно балует. Но я сопротивляюсь как могу. Сам Филипп, его друзья и поклонники дарят Алле-Виктории и Мартину столько игрушек, что мы уже три-четыре детских дома наполнили ими», — поделился Бедрос Киркоров.

Папа российского поп-короля отметил, что многие презенты его внуки даже не открывают, после дней рождения и праздников коробки так и остаются нераспакованными. То же происходит с одеждой. Лишние вещи детей дедушка передает в храмы для нуждающихся.

Алле-Виктории скоро исполнится 11 лет, брат на год ее младше. Оба наследника Филиппа Киркорова хорошо учатся, посещают кружки и занимаются спортом. Девочка увлекается художественной гимнастикой и живописью, а мальчик без ума от футбола, он знает буквально всех успешных игроков и может о каждом рассказать.

Вокруг темы отцовства одинокого Филиппа Киркорова — много слухов. Детей ему подарила суррогатная мама, после брака с Аллой Пугачевой у артиста так и не появилась спутница, хотя прошло уж два десятка лет. Кроме прочего, писал ранее 5-tv.ru, поклонники регулярно обращают внимание на удивительное сходство Киркорова и детей его протеже Анастасии Стоцкой...