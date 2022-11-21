В Польше потребовали от Украины покаяться за Волынскую резню: «30 лет не извиняются»

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В офисе Владимира Зеленского вопрос с геноцидом поляков считают закрытым, однако в Варшаве с этим не согласны. Союзники становятся врагами?

Украина должна принести Польше извинения за Волынскую резню, если хочет продолжать получать военную помощь от Варшавы. Такое заявление сделал польский политолог Лешек Сыкульский, а опубликовала его Gazeta Wyborcza.

«Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?» — задался вопросом эксперт.

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Лешек Сыкульский раскритиковал слова советника офиса президента Украины Алексея Арестовича якобы в Польше согласились «забыть о так называемой Волынской резне и признать это закрытой картой в двусторонних отношениях». По мнению политолога, Варшава должна приостановить военную помощь Киеву.

«Польша передала Украине более 300 танков, в то время, как у нас нет им эквивалентной замены. Сегодня Польша — главный спонсор Киева. Вопрос в том, в наших ли интересах вступать в конфликт с Россией?» — снова спросил Сыкульский, отметив, что втягивания Варшавы в конфликт хотят США.

На минувшей неделе депутат польского сейма Роберт Винницкий отказался считать вопрос о геноциде польского народа закрытым. Одним из его главных проявлений в Польше считается Волынская резня. Она началась в феврале 1943 года, когда украинские националисты приступили к карательным операциям против этнических поляков на Волыни. Кульминации они достигли 11 июля, когда пособники нацистов атаковали около 100, убивая преимущественно женщин, детей и стариков.

Ранее 5-tv.ru публиковал условия, при которых Польша может отправить войска на Украину.