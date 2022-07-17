Политические кульбиты: как Польша подбирается к украинским территориям

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Польские политики готовы даже умолчать об историческом факте геноцида, лишь бы сблизиться с Украиной.

Президент Зеленский 11 июля — дату запомним, внес в раду резонансный законопроект об особом статусе польских граждан. Если коротко, то поляки могут работать, получать бесплатное образование и медицинскую помощь на Украине, как и местные жители. Но дата внесения законопроекта — эдакий реверанс в сторону Варшавы.

Ведь 11 июля — особый день для Польши, память о геноциде поляков украинскими националистами. Волынская резня, наверняка вы про нее слышали, когда на оккупированных немцами территориях и при их покровительстве бандеровцы устроили массовые казни евреев и поляков. В основном женщин и детей.

Официальные мероприятия Варшава сделала весьма скромными в этом году, чтобы не ссориться лишний раз с Киевом, тем не менее, народные митинги прошли во многих городах. При этом польские политики демонстрировали чудеса политической гибкости. Вот смотрите, как заговорил премьер-министр Моравецкий.

Год назад, когда не надо было нужны дружить с Киевом, он говорил, то Волынскую резню не забудем, не простим, но в минувший понедельник он совершил настоящий кульбит мысли и заявил, что русский мир — наследник бандеровской идеологии.

Буйная фантазия и гибкий хребет пана Моравецкого вызывают восхищение, но что же заставляет его так унижаться? Должна быть какая-то причина.

Есть версия, что стирая границы с Украиной, Польша готовит мягкую оккупацию. Например, под предлогом, ввести свои войска, чтобы освободить украинские подразделения на Западе для переброски на восточный фронт. И это дли Зеленского удобный предлог капитуляции.