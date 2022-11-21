🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: день хорош для плодотворной работы, но сил и энергии будет не хватать.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 ноября, убывающая Луна в Весах. Лучше всего не начинать чего-либо нового и глобального, а быстро завершить ранее начатое. В этот день появляется хорошая возможность взглянуть на все с новой точки зрения.

♈ Овен

В вашем характере много интересных черт, и посредственность не одна из них. Вам стоит показать себя самой яркой и смелой. Будьте слишком многословны, высказывайтесь, когда это важно, бросайте вызов системе, занимайте чужое место и досаждайте тем, кто чувствует угрозу в вашем присутствии.

Космический совет: займите свое место.

♉ Телец

Приветствуйте этот момент времени как паузу. Это некая запятая в вашей жизни. Здесь нечего делать. Негде быть. Нет целей для достижения. Вы именно там, где должны быть. И продолжение обязательно будет.

Космический совет: сделайте паузу.

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♊ Близнецы

Все, что вам нужно, и все, что вы хотите, найдет вас именно в тот момент, для которого это предназначено. Нет необходимости заниматься игрой в перетягивание каната. Нет необходимости повторять трагедию и убеждать себя, что все работает против вас. Дайте себе шанс поверить в невозможное и доверьтесь происходящему.

Космический совет: все, чего вы хотите, найдет вас.

♋ Рак

У Вселенной отличное чувство юмора. Иногда он дает вам именно то, о чем вы просили, и именно таким образом, как вы просили об этом, чтобы преподать вам суровый урок. Уважайте то, что вам предлагают прямо сейчас, как возможность.

Космический совет: все происходит по какой-либо причине.

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♌ Лев

Не ждите, что вас похлопают по спине каждый раз, когда вы избегаете неприятностей или разрушаете стереотипы. Или когда вы сделаете смелый шаг, или пойдете по нехоженой тропе. Станьте воином, у которого хватило смелости проявить себя, прислушаться к своему сердцу и жить полной жизнью, несмотря на риски, которые это влечет за собой.

Космический совет: живите полной жизнью.

♍ Дева

Твоя любовь — это лекарство. Ваша любовь исцеляет израненные души и успокаивает тех, кто пострадал в этой жестокой игре. Пусть ваше сострадание станет вашей силой, а не слабостью. Поделитесь своим большим сердцем с теми, кто действительно заслуживает места рядом с вами.

Космический совет: взаимность — это ключ к успеху.

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♎ Весы

Вы ясно видите, почему вам пришлось вырвать сорняки из своего сада. Вы ясно видите, почему вам пришлось отказаться от отношений, в которых вы не чувствовали взаимности. Человек рядом с вами действительно достоин вашей любви.

Космический совет: вы готовы к отношениям, которые возвысят вас.

♏ Скорпион

Легко запутаться в паутине обязанностей. Легко настолько погрузиться в «должен» и «обязан», что вы забываете о том, как можно наслаждаться моментом. Найдите минутку, чтобы проверить себя и задать себе все правильные вопросы. Вам нужно найти баланс между собой и другими людьми.

Космический совет: время задать себе правильные вопросы.

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♐ Стрелец

Может быть, вы не ищете свою половинку. Может быть, вы не хотите «плыть по течению». Прислушайтесь к себе. Проверьте, где вы находитесь и чего вы хотите. Может быть, вы находитесь в неправильном месте с неправильным человеком.

Космический совет: определитесь в том, что вы ищете.

♑ Козерог

Что с того, что вы разошлись? Вы не виноваты в том, что траектория вашей жизни вела вас в разные места. Не время грустить в этот хмурый ноябрьский понедельник: вы достойны любить и быть любимы.

Космический совет: прислушайтесь к интуиции.

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♒ Водолей

Оставьте прошлое в прошлом и вернитесь в настоящий момент. Когда дело доходит до ваших отношений, замените страх верой. Поверьте, что вы выбрали эту связь в своей жизни по какой-то причине. Вы готовы погрузиться глубже.

Космический совет: разрешите себе испытать близость.

♊ Рыбы

Вы находитесь на поворотном этапе своего пути. Ваша потребность в независимости превыше всего. На профессиональном фронте это может означать уход из организации, частью которой вы являетесь, и увольнение по собственному желанию или поиск гибкого графика работы. Возможно, вы, наконец, найдете в себе смелость осуществить свою давнюю мечту и переехать. Все в ваших руках.

Космический совет: вы стремитесь к свободе.

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