Виктор Бут дал интервью из тюрьмы и оценил перспективы возвращения в Россию

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Предприниматель отбывает в США 25-летний срок. Последние два года он находится почти в полной изоляции из-за условий содержания.

Виктор Бут не теряет надежду вернуться домой! Об этом российский бизнесмен заявил из американской тюрьмы в эксклюзивном интервью «Известиям». Разговор состоялся при посредничестве супруги Бута — Аллы.

«Я не могу оценить, насколько близко мое возвращение в Россию. Но меня, конечно, радуют и обнадеживают два момента: что подобного рода обмен уже произошел (россиянина Константина Ярошенко на американца Тревора Рида — Прим. ред.), и что уже был диалог между президентами наших стран. Да, идут разговоры о том, что переговоры по вопросу обмена заключенными продолжаются. Насколько это будет сделано быстро — зависит от доброй воли США и от того, как скоро смогут договориться стороны, ведущие диалог об обмене», — отметил Виктор Бут.

В Америке предприниматель отбывает 25-летний срок за торговлю оружием. Последние два года после перевода в спецблок сверх строгого режима он находится почти в полной изоляции. Недавно к Виктору Буту пустили российского посла Анатолия Антонова. Бизнесмен рассказал, что знает о письмах в его поддержку. Все, что приходит на электронную почту, ему зачитывает жена.