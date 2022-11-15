«У нас много общего»: Борисова рассказала, почему помирилась с Волочковой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

Между Анастасией Волочковой и Даной Борисовой уже пять лет длится вражда, однако недавно они публично заявили о перемирии. Почему балерина и телеведущая решили «зарыть топор войны», выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Заклятые подруги Анастасия Волочкова и Дана Борисова заявили, что больше не держат друг на друга зла. Из-за чего много лет скандалили звезды и почему решили помириться, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Еще совсем недавно две блондинки поливали друг друга грязью, поэтому поклонники были немало удивлены, когда Дана Борисова неожиданно опубликовала совместное фото с Анастасией Волочковой. На снимке знаменитости обнимаются и мило улыбаются на камеру.

«Если сейчас так получилось, что у нас, как говорится, конфликт исчерпан, то, мне кажется, что это круто!» — прокомментировала Волочкова.

В свою очередь, телеведущая призналась, что у них с танцовщицей много общего.

«У нас очень много похожего: и мужики обижали, и детей забирали, и дочки одного возраста», — объяснила звезда экрана.

Первой наладить отношения решила Дана. Когда она увидела, как балерина спивается, ее сердце смягчилось. Ведь и сама она не понаслышке знакома с этой проблемой. Все началось пять лет назад. Тогда телеведущая только вернулась из реабилитационного центра, где лечилась от алкоголизма и наркомании. После этого она решила, что теперь обязана помочь другим зависимым. Увидев погрязшую в скандалах Волочкову, девушка не смогла остаться равнодушной.

«Анастасия — зависимый от алкоголя человек: у нее опухшее лицо и мешки-алкоголицы. Это идет разложение личности. Только когда она выпьет, она может быть веселой, активной», — поделилась своим мнением Борисова.

Началось с того, что теледива осудила личную жизнь Волочковой, жестко высказавшись о ее многочисленных романах с людьми не из ее круга.

«Какая может быть там любовь с дворником, с которым она знакома три — четыре дня, ну, какая любовь? А так: чисто на халяву покушать и интим», — недоумевает звезда.

В 2020 году Волочкова, устав от очередных нападок, решила проучить оппонентку. Она подала на Борисову в суд за оскорбление чести и достоинства, потребовав миллион рублей моральной компенсации.

«И вот она вспомнила о защите чести достоинства, ну, так помилуйте, их у нее априори не существует. Мне бояться нечего: за мной правда. Она лезла к каждому публичному человеку, понимая, что никому не интересна, просто, чтобы пропиариться», — возмущалась Дана.

Правда, вскоре балерина свой иск отозвала, но продолжила конфликтовать с ведущей.

«Я в своей жизни сделала столько, сколько не под силу никому. Ни вот этим маромойкам, не побоюсь этого слова, просто лохушкам каким-то не позволю себя оскорблять», — заявила танцовщица.

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А однажды их перепалка переросла в драку на телепроекте «Новые русские сенсации».

«Мы дрались с ней, толкались, поливали друг друга грязью», — вспоминала инцидент Борисова.

Этой зимой Волочкова угодила в очередной скандал. Возвращаясь с Мальдив, она отказалась надеть медицинскую маску в самолете. По мнению очевидцев, дива была нетрезва. Затем она устроила истерику возле здания суда.

«Дайте мне возможность реализовать свои возможности и вот все свои пути! Я больше не имею сил, мне 46 лет! Вы понимаете или нет?» — сокрушалась в слезах Волочкова.

Тогда Борисовой впервые стало жалко экс-приму.

«Она и под елочкой уже пописала там, и в бане засветилась. Фотографии всякие разные ее любовники присылают. Боже мой, когда я подробности узнала, у меня не просто волосы встали дыбом, я вообще какое-то странное чувство недоумения испытала», — рассказала телеведущая.

Сейчас Дана Борисова уже не так категорична к Волочковой. Недавно светские львицы пересеклись на одном мероприятии и разговорились. Ведущая призналась, что зря недолюбливала «королеву шпагатов».

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«Я стала намного добрее: «Да и бог с ним!» Если кто-то стресс снимает какими-то своими приемами, то и пусть». Человек на своем особом юморе, на позитиве, также, как и я. Мы любим посмеяться над собой», — поделилась теледива, первая предложившая забыть о вражде.

Анастасия приняла извинения Борисовой и даже пригласила ее на свой благотворительный спектакль. Несмотря на обещание приехать, Борисова на представлении так и не появилась. Якобы у ее дочери возникли проблемы с учебой и их нужно было срочно решать. Сама балерина, похоже, уже сделала выводы.

«Я всегда настолько люблю прощать людей и забывать какие-то обиды, потому что мы в такое время живем, когда нужно добротой наполнять свое сердце. Я не могу сказать, что у нас с Даной Борисовой может быть настоящая дружба, но мы просто хорошие с ней приятельницы, получается. Так, знакомые люди», — заключила Волочкова.

Так или иначе, между блондинками, действительно, много общего. У Даны и Анастасии не сложилась личная жизнь, у них сложные отношения с дочерьми-подростками. Впрочем, их общие знакомые уверены, что дружба двух блондинок долго не протянет.