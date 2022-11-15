Волочкова рассекретила отношения с внесенным в список санкций РФ Джимом Керри

Фото: www.globallookpress.com / Raimund_Mueller_015773464150_mue

Экс-прима Большого театра не скрывает — у нее было множество романов. Список ее ухажеров пополнил голливудский актер.

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала внесение Джима Керри в санкционный список, в соответствии с которым ему запрещен въезд в Россию. Российская знаменитость, расстроившись новости, тут же погрузилась в воспоминания. Оказалось, ее и голливудского актера связывали не только дружеские отношения, но и нечто большее.

Впервые они встретились в 2002 году. Тогда Керри посетил в России спектакль в Большом театре, в котором Волочкова играла. После знакомства балерина хотела показать гостю смотровую площадку на Воробьевых горах. И осуществила задуманное. Были ли на тот момент между ними романтические отношения, знаменитость не рассказала. Но тогда она жила с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

«У нас была смешная история, когда мы на Воробьевых горах встречались, потому что тогда я жила с Сулейманом Керимовым. Я тогда ездила, и Сулейман тогда приставил ко мне несколько машин охраны. Джим потом в своих интервью говорил, что такого количества охраны у балерин не видел никогда», — вспомнила Волочкова в беседе с Газета.ру.

Анастасия Волочкова. Источник фото: Instagram* / volochkova_art

После расставания с Керимовым уже Волочкова прилетала к Керри в США. Правда, с рабочей поездкой. Но в перерывах ей ничего не мешало приятно проводить время в компании актера.

«Мы спокойно с ним встретились, это были замечательные романтические отношения, встречи и все такое», — добавила Волочкова.

Но на этом теплые отношения не завершились. Актер, пораженный российской балериной, еще долго не мог ее забыть. Однажды он прислал Волочковой посылку. В ней лежал подарок для ее дочки Ариадны.

«Я была счастлива от того, что человек не забыл меня. Это еще один показатель того, что такая я женщина, мужчины не могут меня забыть», — сказала она.

Поэтому сейчас после внесения в санкционный список Керри Волочковой грустно. По ее мнению, политику и творчество ни в коем случае нельзя переплетать.

«Все политические предрассудки, запрещающие артистам пересекать границы туда и обратно — это полный бред и реальнейший абсурд», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем для Анастасии Волочковой опасны походы в баню.

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