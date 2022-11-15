Врач назвала пять простых способов избавиться от сонливости

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По мнению специалиста, этим чаще всего страдают жители мегаполисов.

Что наш организм пытается сказать нам, когда мы испытываем чрезмерную сонливость? О том, почему постоянно хочется спать, и как с этим бороться в интервью Газета.ру рассказала врач клинической лабораторной диагностики Ирина Терещенко.

По ее мнению, сонливостью особенно страдают жители больших городов.

«Ответьте для себя на следующие вопросы: вы достаточно спите? Достаточно двигаетесь? Разнообразно ли ваше питание? Чаще всего, с сонливостью можно справиться, наладив образ жизни», — объяснила доктор.

Терещенко назвала пять пунктов, на которые необходимо обратить внимание человеку, страдающему от сонливости. Это сон, питание, физические нагрузки, свежий воздух и ежедневная рутина.

«Чтобы высыпаться и начинать день полным сил, продолжительность сна должна быть кратна 1,5. Обычно это 7,5 часов или 9 часов. Попробуйте поэкспериментировать с продолжительностью сна. Если окажется, что вы высыпаетесь только через 10 часов, возможно, это индивидуальная особенность и прямая потребность вашего организма. Кроме того, важно ложиться до полуночи (а лучше — до 11 часов вечера), чтобы не нарушать циркадные ритмы», — рассказала врач.

Что касается питания, Ирина Терещенко советует не мучить себя строгой диетой и давать организму все необходимые вещества. Калории — это топливо, которое дает нам энергию. Также врач рекомендует добавить в повседневную жизнь больше спорта, если у вас сидячая работа.

«Подойдет легкая аэробная нагрузка: плавание, ходьба, танцы. При любом виде физической активности легкие насыщаются кислородом, он активнее поступает в ткани мышц и мозг, пробуждает весь организм», — посоветовала врач.

Она отметила, что необходимо проветривать офис в течение дня и спальню перед сном, а также не допускать, чтобы работа и ежедневная рутина перестали приносить удовольствие.

«В моменты, когда человек занят интересным делом, время как будто останавливается, а усталость как рукой снимает. Если работа и ежедневная рутина не приносят удовольствия, происходит обратное: подсознательно мы пытаемся „спрятаться“, мозг хуже усваивает информацию, мы буквально засыпаем. Проанализируйте, как себя чувствуете в течение дня, и можно ли что-то изменить», — посоветовала медик.

Ранее 5-tv.ru писал, что сонливость может указывать на злокачественные образования и паразитов.