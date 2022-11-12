Собчак назвала бесценной реакцию жены Зеленского на его жалобы

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Президент Украины в интервью американскому телеканалу посетовал, что супруга не готовит ему завтрак.

Реакция супруги президента Украины Владимира Зеленского Елены на его жалобы позабавила журналистку Ксению Собчак. В своем Telegram-канале она опубликовала фрагмент интервью пары американскому телеканалу CNN. В ходе беседы лидер Незалежной на ломаном английском объяснял, что в сложный для страны период приходится жить вдали от семьи. Поэтому позавтракать с благоверной и детьми ему не удается.

Объясняясь с ведущей, Зеленский преподнес проблему немного иначе. Он заявил, что супруга готовит завтрак только для детей, а для него нет, и дал понять, как это огорчительно. И только потом пояснил, что виной всему, конечно, обстоятельства, а не отказ Елены ухаживать за главой семейства. В этот момент Зеленская смерила мужа таким взглядом, от которого по его спине наверняка пробежали мурашки.

«Президент Украины посетовал, что супруга готовит завтрак для детей, а ему — нет: „На самом деле, у меня нет такой возможности, я имею в виду в этот сложный период. Сейчас мы живем отдельно“, — пояснил украинский лидер. Реакция жены бесценна», — прокомментировала ролик Собчак.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается, Украина атакует освобожденные территории, в том числе регионы, по результатам референдумов вошедшие в состав России — Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не прекращают удары, в том числе, по территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Стоит отметить, жизнь Елены Зеленской не ограничивается обедами для детей. Как и супруг, первая леди регулярно выступает, посещает поддерживающие Киев государства и сообщает о нуждах своей страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, жена Владимира Зеленского обратилась к Германии с просьбой об оружии для украинской армии.