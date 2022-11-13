Зеленский обидел жену дважды за полминуты: почему начали портиться их отношения

Зеленский обидел жену дважды за полминуты на фоне слухов о разладе в отношениях

Фото: Zygimantas gedvila via www.imago-images.de / ТАСС

Елена Зеленская много лет терпела слухи об изменах супруга. Причем как во время его актерской, так и президентской карьеры. В последнее время она предпочитает находиться вне Украины — вдали от мужа.

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена дали американскому телеканалу CNN интервью, которое спровоцировало слухи о разладе между ними. На охлаждение отношений также указывает ряд фактов и скандалов из их совместного прошлого. 5-tv.ru решил напомнить о них.

Елену Зеленскую дважды за полминуты неприятно поразили слова мужа про нее

Во время беседы с американской журналисткой Кристиан Аманпур президент Украины дважды за 30 секунд произнес обидные для своей жены слова. Сначала он отправил супругу в так называемую френдзону, назвав ее своим «лучшим другом» и «источником энергии». Такая характеристика вызвала расстроенное выражение на лице Елены Зеленской.

Реакция Елены Зеленской на слова мужа о том, что она для него «лучший друг». YouTube / CNN

Второй раз жена Зеленского неприятно удивилась из-за жалобы супруга на то, что она не готовит для него завтраки из-за их раздельной жизни. Причем украинский лидер в этот момент смеялся. На выражение лица Елены, в частности, обратила внимание российская журналистка Ксения Собчак, назвав реакцию первой леди Украины «бесценной».

«Президент Украины посетовал, что супруга готовит завтрак для детей, а ему — нет: „На самом деле, у меня нет такой возможности, я имею в виду в этот сложный период. Сейчас мы живем отдельно“, — пояснил украинский лидер. Реакция жены бесценна», — прокомментировала видеофрагмент интервью Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Елену Зеленскую поразили слова мужа про отсутствие завтраков для него. YouTube / CNN

Жена Зеленского предпочитает находиться вдали от мужа

В последние месяцы Елена Зеленская очень редко бывает на Украине. В основном она разъезжает по западным странам в поисках денег, оружия и сторонников.

Так, в начале ноября она была в Португалии, где встречалась с премьер-министром и президентом страны. Перед этим первая леди Украины просила в Германии поставлять Незележной больше оружия, спустила в Турции на воду первый корвет для ВМС Украины, а также побывала в Нью-Йорке по случаю 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В зарубежных поездках Елена Зеленская активно раздает интервью. В них она иногда негативно высказывается про мужа. Так, первая леди Украины публично заявляла, что ее супруг выслушивает советы своего девятилетнего сына Кирилла о том, какую военную технику необходимо закупить. Также супруга Зеленского «сдала» благоверного, рассказав, что тот не сам пишет тексты для своих выступлений.

«Я не могу увидеть текст выступления заранее. Думаю, что и Владимир не всегда очень рано видит все тексты… Он всегда говорит спичрайтерам, что хочет сказать, дает тезисы и достаточно сформулированные мысли, которые необходимо просто положить на бумагу», — говорила она.

Владимир Зеленский тоже подвергался «нападкам» со стороны супруги. Zuma \ TASS

Елена Зеленская много лет терпит слухи об изменах супруга

Владимир и Елена Зеленские состоят в браке с сентября 2003 года, до заключения которого были в отношениях восемь лет. Более чем за четверть века их союз неоднократно подвергался испытаниям на прочность. В основном из-за многочисленных слухов о романах Владимира Зеленского — как в годы его актерской карьеры, так и политической.

Партнершами по съемочной площадке нынешнего украинского лидера были такие эффектные актрисы, как Вера Брежнева, Светлана Ходченкова, Оксана Акиньшина и другие. Сценарии картин предусматривали поцелуи, которые раздражали супругу Зеленского. Публикации в прессе о возможных интригах только усиливали ее раздражение.

После решения Владимира участвовать в президентских выборах тема его возможных измен не исчезла, а стала только привлекательнее для общественности. Так, украинские СМИ много писали, что Зеленский якобы состоит не только в формальных отношениях со своим пресс-секретарем Юлией Мендель. Были слухи даже про ее беременность от украинского президента. В итоге девушка все опровергала в соцсетях.

Юлия Мендель, которую СМИ активно называли «любовницей» Владимира Зеленского. Instagram* / iuliia_mendel

Елена Зеленская может «подсидеть» мужа на посту президента

На скрытые мотивы Елены Зеленской политологов натолкнуло ее выступление в американском Конгрессе летом 2022 года. Там она выступила с речью, став первой среди всех первых леди, сделавших это. Политолог Дмитрий Солонников рассказывал 5-tv.ru, что этот шаг был призван продемонстрировать новое лицо Украины — взамен порядком надоевшего своим западным кураторам и населению их стран Владимира Зеленского.

«Современная политика, прежде всего в США, — это политика шоу-бизнеса. И по правилам шоу-бизнеса нельзя все время использовать одни и те же фигуры. Должны быть новые лица, которые будут выступать примерно с одной и той же позиции», — объяснял специалист.

На попытки западных политтехнологов ввести Елену Зеленскую в «голливудский сериал» про Украину также обращал внимание политолог Сергей Марков. Причиной стала скандальная фотосессия четы Зеленских в Vogue, после которой их сравнили с парой Адольфа Гитлера и Евой Браун.

«Зеленский играет роль президента страны, которая мужественно борется против страшной России. Эту роль он играет великолепно, гениально, но это же не фильм, это сериал. В сериале требуются всегда новые персонажи. Соответственно, вводится персонаж Елены Зеленской», — отмечал эксперт в комментарии 5-tv.ru.

По его мнению, потребители медиаконтента, создаваемого в поддержку Владимира Зеленского, все же устают от его брутальности, зеленой футболки и небритости. Им нужно разнообразие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что противником Владимира Зеленского скоро может стать еще один не чужой для него человек. Речь идет о скандально известном Алексее Арестовиче. Его шансы стать президентом Украины оценил политолог Евгений Минченко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.