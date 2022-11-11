🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 ноября, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: это время для энергичных дел и быстрых решений.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 ноября, Луна в Близнецах. В силу возросшей импульсивности стоит заняться не требующими особой концентрации внимания и больших временных затрат вопросами. Желание переключиться на другое занятие не способствует кропотливой работе, требующей мобилизации всего внимания. Долгосрочные проекты лучше отложить.

Особенные даты: когда стоит сделать денежную стрижку в ноябре 2022 года

♈ Овен

Ваша жизнь — это нечто гораздо большее, чтобы тратить ее на посредственные вещи. Вы восстанавливаете свою силу и приходите в себя. Желайте большего и готовьтесь бороться за желаемое. Помните, ничто не находится вне досягаемости.

Космический совет: приготовьтесь напрячь мышцы.

♉ Телец

Это время внутреннего и внешнего бунта. Изменения, к которым вас призывают звезды, потребуют от вас усилий. Но помните, в этот период лучше не пытаться подстраиваться под других.

Космический совет: наступило время для бунта.

♊ Близнецы

Сегодня вы находитесь в состоянии капитуляции. От паники и суеты вас должно остановить только одно понимание, что даже самые большие трудности учат нас чему-то важному. Независимо от того, что вы чувствуете прямо сейчас, не сидите сложа руки.

Космический совет: все происходит для вашего же блага.

Зима наступила, Вода прибыла: будем выплывать. Китайский гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября

♋ Рак

Вы в жизни проявили себя давно. Наступило время для того, чтобы сделать паузу. Обратите внимание на красоту и изящество этого момента. Наблюдайте за многими, многими чудесами, которые посылаются вам. И не забудьте о родных и близких.

Космический совет: поблагодарите окружение за тепло и заботу.

♌ Лев

Сегодня вас просят сесть за руль своей жизни и нажать на газ. Помните, говоря «да» тому, что соответствует вашим планам, некоторые вещи придется оставить позади.

Космический совет: настройтесь на то, что вы желаете для себя.

♍ Дева

Здесь становится жарко, но никто не жалуется. Перед этими выходными вас ждет пикантный роман, возможно, такой, который не требует никаких обязательств. Не бойтесь условностей и отдайтесь страсти. Только убедитесь, что вы установили минимальные основные правила.

Космический совет: вас ждет пикантный роман.

Рунический гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября для всех знаков зодиака

♎ Весы

Хватит довольствоваться малым. Огромная часть достижения гармонии — это сказать «нет» тому, чего вы не хотите. Другими словами, если вы ищете серьезных отношений и стабильного партнера, перестаньте проводить время с теми, кто не хочет идти вам навстречу.

Космический совет: желайте лучшего для себя.

♏ Скорпион

Вы заслуживаете всего, о чем просили, и даже больше. Вы заслуживаете близости, и вы заслуживаете любви. Вы заслуживаете того, чтобы чувствовать себя в безопасности. Дайте себе разрешение командовать и спрашивайте, чего вы хотите. Вы еще можете поменять правила игры.

Космический совет: знайте себе цену.

♐ Стрелец

Играть в «хладнокровного и отчужденного» легко. Но это также и форма самосохранения. Сделайте себе одолжение и разрушьте барьеры. Покажите, кого и что вы любите. Звезды напоминают о том, что любовь, которую вы желаете и заслуживаете, уже доступна.

Космический совет: вам откроются новые горизонты любви.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 ноября

♑ Козерог

Для вас существует божественный план, и именно на него вас просят довериться. Чем больше вы отпускаете свое ложное чувство контроля, тем легче вам будет принять изменения в будущем.

Космический совет: доверьтесь плану Вселенной.

♒ Водолей

Ваши ожидания не нереалистичны. Не заставляйте себя верить, что вы виноваты в чужих ошибках. Если вы не получаете от этих отношений того, чего хотите, у вас есть право отступить. У вас есть разрешение сосредоточиться на своем «внутреннем храме» и подарить себе любовь, заботу и нежность, которых вы заслуживаете.

Космический совет: сосредоточьтесь на своем внутреннем состоянии.

♊ Рыбы

Вы делаете большой прогресс. Вы продвигаетесь вперед и ломаете шаблоны, которые когда-то держали вас прикованными. Так что вперед и вперед! И еще: вам не стоит возвращаться к старому просто потому, что в данный момент это кажется вам «безопасным» и «знакомым».

Космический совет: вы продвигаетесь вперед.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака.