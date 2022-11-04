Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 ноября

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для тех, кто боится не угадать с планами и реализацией желаний.

8 ноября реализуются полное лунное затмение на финансовых знаках Телец и Скорпион. Их отличает стабильность, фиксированность, упрямство. Астрологически на этой неделе проявляется напряженная конфигурация, осложненная Сатурном и Ураном. Многое будет подталкивать внезапно проявиться во внешнем мире, порвать с чем-то консервативным, взбунтоваться на работе или в общественной структуре.

При этом общая атмосфера кардинальным шагам не благоволит. Легко наломать дров и потом сожалеть о смелом жесте. Поэтому перед тем, как писать заявление об увольнении, позаботились о запасном варианте и подушке безопасности. Все таки неделя после затмения — одна из самых напряженных в течение всего года.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака конкретно, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

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Овен — гороскоп на неделю

У Овнов возможны финансовые затруднения или возникновение кризисных ситуаций, связанных с имуществом. Затмение проецируется в сектор материального, в сектор ресурсов, личных денег и бизнеса. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен. Воздержитесь на этой неделе от обращения в банк за кредитом и от совершения покупок, которые не являются первоочередными или требуют крупных вложений.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов на этой неделе актуальна тема партнерства, консультаций и сотрудничества с людьми. Несмотря на желание дистанцироваться от окружающих, подключите свое природное обаяние и тактичность, выслушайте все, что говорят вам партнеры. Сейчас важно найти компромиссы и точки пересечения общих интересов.

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Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, постарайтесь избежать на этой неделе интриг на рабочем месте, стрессовых ситуаций в семье и излишнего смятения от своего беспокойного ума. Сбой в нервной системе и излишний период давления могут привести к новым проблемам со здоровьем, особенно если вы не решили старое. По возможности уединитесь в спокойном месте, предайтесь отдыху или возьмите небольшой выходной, чтобы восстановить свои силы и психическое равновесие.

Рак — гороскоп на неделю

Раки, несмотря на разногласия с друзьями, любимыми людьми или детьми, не спешите с острыми реакциями и выставлением ультиматума. Влияние лунного затмения склоняет вас видеть ситуацию в искаженном виде и слишком эмоционально реагировать на жизненные ситуации. Сейчас вам как нельзя лучше подойдет СПА-процедура.

Лев — гороскоп на неделю

Дорогие Львы, отчуждение, разногласия с семьей и родителями действительно может активизироваться на этой неделе. К сожалению, вы не склонны к соблюдению установленных традиций. Хочется что-то сделать неожиданно, спонтанно, творчески. Ваши карьерные амбиции и устремления выходят в диссонанс с интересами членов семьи. Стараетесь сглаживать острые углы. Повышается жажда наживы, и встает вопрос финансового обогащения. В целом, это хорошая неделя для того, чтобы мотивировать себя зарабатывать еще больше.

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Дева — гороскоп на неделю

У Девы на этой неделе возможно получение неприятных известий, вовлеченности в распри с родственниками или соседями, а также судебные хлопоты. Вы подвержены суетливости и искажению информационного потока. Исключите построения долгих планов и не формируйте пока будущие перспективы. Период затмения усиливает у вас нервозность, чувство тревоги, а это не лучшее состояние для того, чтобы визуализировать свое будущее. Дождитесь внутреннего спокойствия и равновесия.

Весы — гороскоп на неделю

Весы от природы, взвешенно и обдуманно подходят к планированию бюджета. При этом на этой неделе, в силу влияния лунного затмения, что-то может пойти не так. Возникают финансовые затруднения, некие потери. Не стоит брать кредиты, совершать инвестиции в дорогостоящие покупки. Если вы потратили больше запланированного, значит, стоит остановиться. Чрезмерное стремление к обогащению может принести противоположный результат. Отложите все риски и сосредоточьтесь на главном.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, желание противопоставить себя окружающим людям способно привести к конфликтам и недопониманию. Несмотря на уверенность в себе и своих силах, сейчас важно научиться сотрудничать с разными людьми, учитывать интересы партнеров и согласовывать с ними свои идеи, цели и действия.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцы, ситуация на работе требует от вас максимального сосредоточения. Сейчас возможны проблемы и путаница с документами, утерей ключей. Интриги и неприятности могут привести к нервному переутомлению. Поэтому важен крепкий и хороший сон. Позвольте себе краткосрочный отдых или перезагрузку. Например, отправившись в спокойное место, где вы сможете обрести баланс и равновесие, обратить внимание на свой внутренний мир.

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Козерог — гороскоп на неделю

У Козерогов лунное затмение вызывает разочарование в отношениях с возлюбленными или друзьями. Что-то пойдет не так с группой людей, где вы работаете. С детьми может не сразу возникнет взаимопонимание. Сейчас усиливается раздражение на тех, кто не соответствует вашим представлениям об идеале, не разделяет полностью вашу философию. Участие в светских и развлекательных мероприятиях принесет неожиданный результат, или оно может отмениться вовсе. Вообще, успех во многом зависит не только от вас, от вашей работоспособности, но и от лояльности тех, кто составляет ваше близкое окружение.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, сейчас не стоит затевать крупный ремонт, строительство или регистрацию фирмы. Ваши планы может нарушить семейный конфликт, ссора с коллегами, а также разногласия с родителями. Попробуйте пересмотреть свои взгляды, фундамент, на котором базируются ваши семейная жизнь, профессиональная реализация. Многое деконструируется, жизнь не стоит на месте. Но поскольку вы любите неожиданности, они вас мотивируют. Совсем скоро вы откроете для себя новую сферу, которая будет вас зажигать и открывать ваши таланты.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, постарайтесь избежать ссор и конфликтов с родственниками и соседями. В противном случае вероятность судебных тяжб и разбирательств повышается в разы. Склонность к самообману и иллюзиям способствует принятию ошибочных решений. Поэтому эта неделя не самое удачная, эффективная для каких-либо окончательных решений. Повремените, дайте себе больше времени на то, чтобы все обдумать, ощутить ситуацию целиком.

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