«Темный час перед рассветом»: чем опасно осеннее солнечное затмение в Скорпионе

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hermann Dobler; 5-tv.ru

Чрезвычайно уязвимыми в этот период окажутся представительницы прекрасного пола.

Наступил коридор затмений на оси Скорпион — Телец, который открыло солнечное затмение в Скорпионе. Астрологи называют его «темным часом перед рассветом». Как повлияет парад планет на жизнь человечества и чем обернется обещанная трансформация — астролог Татьяна Рубина приоткрыла завесу тайны звезд в беседе с 5-tv.ru.

«Скорпион символизирует ситуации, связанные с трансформациями, с переходом из одного состояния в другое: от жизни к смерти, от смерти к жизни и так по кругу. Можно с уверенностью сказать, что ни одно событие, связанное со Скорпионом и восьмым полем гороскопа, будь то для жизни простого человека, особенно для жизни общества в целом, не является простым», — пояснила эксперт.

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В этом астрологическом событии участвуют сразу три планеты: Солнце, Луна и Венера. Причем две из них женские, которые отвечают за любовь, красоту, миролюбие, домашний уют, находятся в «изгнании». Их «подавляет» пространство войн, кризисов и испытаний.

«Безусловно, это отразится на общем эмоциональном фоне всех людей. Чрезвычайно уязвимыми окажутся именно женщины. Повысится раздражительность, плаксивость, возможно, агрессивность. Особенно в отношении мужей, отцов, руководителей на работе, так как Солнце в астрологии символизирует именно этих персоналий», — уверена астролог Рубина.

Напряженной останется ситуация с мужским противостоянием, в том числе в геополитических вопросах.

«Красной нитью к вышеупомянутому стеллиуму проходит напряженный аспект Плутона, который является управителем Скорпиона, а также напряженное взаимодействие Урана с лунными кармическими узлами. Это высшие планеты, и влияют они на жизнь общества в целом. За что отвечают эти планеты? Уран и Плутон связаны с ядерными реакциями, с атомной промышленностью и атомным производством. Также они символизируют разрушение старых, отживших программ общества», — рассказала Татьяна Рубина.

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Приведет ли это к обострениям военных конфликтов на мировой арене или реализации ядерных угроз НАТО — прямой ответ звезды не дают. Как говорится, важно не знать путь, а идти по этому пути. Однако при этом стоит не упускать из внимания, что любые затмения определяют событийный поток на 18 лет вперед. Поэтому события, которые произойдут с 25 октября до 8 ноября, смогут кардинально повлиять на мировую историю.

Ранее 5-tv.ru писал, каким знакам зодиака стоит быть начеку в период коридора затмений.