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Американские СМИ рассекретили утечку смертельных вирусов из биолабораторий страны. Преступная халатность ученых грозит вспышкой эпидемии во всем мире.

Вирусологи в США работают, спустя рукава. В прямом смысле. Опасные штаммы вирусов, которые они изучают в секретных биолабораториях, «утекают» из пробирок на улицу. Американский портал The Intercept провел собственное расследование и выявил сотни фактов нарушений, которые уже допустили биологи по всей стране. При этом первыми под удар идут сами ученые. Нарушая герметичность и условия хранения смертельных патогенов, они становятся жертвами страшных вирусов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивает, что халатное обращение с смертельно опасными штаммами за последние 20 лет сделало американцев, по сути, подопытными кроликами. Своими выводами дипломат поделилась в Telegram-канале.

«Есть свидетельства о реальных случаях инфицирования, как это случилось с аспиранткой Вашингтонского университета, которая в результате медицинской ошибки была заражена вирусом Чикунгунья. А в 2010 году в результате поломки автоклава персонал лаборатории в Калифорнийском университете имел все шансы быть зараженным летальной версией атипичной пневмонии, но, к счастью, обошлось», — передает дипломат.

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Однако есть и подтвержденные случаи «каскадных сбоев», которые могут напрямую угрожать эпидемиологической ситуации целой стране, подчеркивает Захарова.

«Если такая преступная халатность царит в биолабораториях непосредственно на территории Америки, представьте, насколько американским ученым плевать на то, как охраняются штаммы в других странах. И если произойдет какая утечка, то это будет отличным поводом провести внешнее включенное наблюдение (исключительно в научных целях, конечно), а затем еще и продать лекарства пострадавшему населению. Беспроигрышная лотерея. Смертельная», — подчеркнула официальный представитель российского МИД.

Беспринципность и безразличие американских ученых созвучны действиям руководства страны. Видимо, они готовы пожертвовать всем ради жажды наживы. Только смогут ли они после этого выжить сами — вопрос, который остается без ответа.

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