«Цербер» и «Кошмарный штамм XBB»: чем опасны новые виды коронавируса

Терапевт Тюльпина: в качестве профилактики нового коронавируса принимайте витамины и напитки с имбирем и лимоном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

Вакцинация и перенесенная коронавирусная инфекция не гарантируют защиту от повторного заражения «цербером» и «кошмарным «XBB».

В Европе и США вовсю циркулирует новые штаммы коронавируса, получившие название «цербер», (или BQ.1 и BQ 1.1) и «ХВВ». В России его зарегистрировали лишь 26 октября, однако зарубежные специалисты уже бьют тревогу и предрекают еще одну волну заболеваемости в связи со стремительным ростом количества зараженных.

Чем отличается новый штаммы «цербер» и «ХВВ» от омикрона? На какие симптомы следует обратить особенное внимание? И главное — какие меры профилактики помогут избежать инфицирования, если в осеннюю пору иммунитет итак ослаблен?

На эти вопросы 5-tv.ru эксклюзивно ответила терапевт и гастроэнтеролог Елена Тюльпина.

Что нужно знать о новых штаммах COVID-19 «цербер» и «XBB»

Цербер (Cerberus) — это мутировавший вариант омикрон-штамма, вызывающего коронавирусную инфекцию. По структуре его геном имеет характерные выросты-зубчики, отличающие его от сородичей, за что его прозвали «зубастым». Впервые его обнаружили в сентябре 2022 года в ряде европейских стран, где он распространяется на 20-30% быстрее омикрона.

«На дворе осень, и традиционно это время роста респираторных вирусных заболеваний. Уже сейчас наши специалисты-вирусологи зафиксировали новый штамм — вариацию вируса омикрон, которая называется цербер. Заболевание им протекает также, как с омикроном. То есть оно более легкое, не требует госпитализации и редко дает осложнения», — прокомментировала врач.

Несмотря на то, что цербер официально зарегистрировали более чем в 30 государствах, Роспотребнадзор пока не планирует вводить ограничительные меры. В последние месяцы в России наблюдается спад заболеваемости COVID-19, однако в конце ноября и начале декабря 2022 ожидается рост числа зараженных.

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Гораздо более опасен вариант ХВВ, образованный комбинацией омикронных подвариантов BA.2.75 («кентавр») и BA.2. Впервые он был зафиксирован в сентябре 2022-го в Сингапуре, а на начало ноября его обнаружили у пациентов в более чем 35 странах. В Австралии и Юго-Восточной Азии его уже успели окрестить «кошмарным».

«В России на настоящий момент вариант XBB не выявлен», — обнадеживает заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Чем отличается цербер и ХВВ от омикрона

Главное отличие цербера от омикрона — высокая распространяемость, поэтому он активно вытесняет другие геноварианты. При этом течение заболевания может напоминать обычные симптомы ОРВИ (Острая респираторная вирусная инфекция): насморк, кашель, першение в горле, чихание, мигрень и боль в мышцах. Реже могут наблюдаться такие проявления, как диарея, рвота, озноб, лихорадка, воспаление слизистой оболочки глаз (слезоточивость), высыпания на теле, потеря вкуса и способности ощущать запахи. Как правило, температура не превышает 38 °C.

По-прежнему актуальна защита от ковида — вакцинация. Несмотря на то, что сыворотка не гарантирует повторного заражение новым штаммом COVID-19, переносить болезнь будет значительно легче.

«Иммунитет, который сформировался в результате перенесенной коронавирусной инфекции или вакцинации, к сожалению, на сто процентов не способен защитить от заболеваний, вызванных штаммом омикрон и цербер. Связано это с тем, что все эти подвиды COVID-19 способны обходить иммунную систему, хотя течение коронавируса будет проходить легче», — объяснила терапевт Тюльпина.

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Хуже всего придется больным с сопутствующей патологией: онкологией, болезнью почек, сердечно-сосудистыми (инсульты, инфаркты) и иммунодефицитными заболеваниями, сахарным диабетом и избыточной массой тела. Для них вирус представляет опасность. В группе риска также остаются люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями.

Аналогичную угрозу несет подвариант коронавируса XBB. Из-за мутаций в шиповидном белке он легко проникает в здоровые клетки. Его также отличает высокая заразность и устойчивость к антителам от предыдущих инфекций. Крайне неприятным фактом стала его невосприимчивость к к лечению препаратами моноклональных тел в обход защиты иммунной системы.

Какие усилить устойчивость иммунитета против коронавируса

Причиной повторного заражения COVID-19 может стать слабый иммунитет, поэтому важно придерживаться нескольких правил.

Носить маски и перчатки в общественном транспорте и местах скопления людей;

Соблюдать по возможности социальную дистанцию 1,5-2 метра;

Проветривать помещение дома и на работе несколько раз в день по 15 минут;

Избегать переохлаждений;

Часто мыть руки;

Соблюдать сбалансированное питание;

Принимать витамины;

Пить больше воды;

Чаще гулять на свежем воздухе;

Заниматься спортом;

Отказаться от вредных привычек (алкоголя и курения);

Высыпаться.

«В качестве профилактики респираторных вирусных заболеваний, в частности коронавируса, показан прием витаминов C и D, а также Zn. И, конечно, не забываем про обильное питье. В напитки по вкусу можно добавить имбирь или лимон, которые укрепляют иммунитет», — порекомендовала гастроэнтеролог Тюльпина.

Несмотря на заразность штамма «цербер», российские эпидемиологи считают, что количество вакцинированных и коллективный иммунитет помогут избежать новой волны коронавируса.