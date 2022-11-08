Не слушается тело: что такое атаксия и почему ее надо срочно лечить

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Расстройство координации движений может быть вызвано патологией головного мозга.

Любое движение тела контролирует мозг. Человек порой не задумывается, как это функционирует. В здоровом состоянии слаженная работа рук и ног становится привычной. Однако если в нервной системе происходит сбой, то тело перестает слушаться. Одной из таких проблем может быть атаксия или нарушение функции моторики. Невролог Ян Власов в беседе с 5-tv.ru отметил, что сила мышц при этом сохраняется или незначительно снижается.

«Атаксия — это один из наиболее часто возникающих неврологических симптомов. Он может быть симптомом разных заболеваний. Эти заболевания связаны с поражением той части мозга, которая отвечает за координацию движений», — пояснил врач.

Человек, у которого диагностировали неврологическое нарушение, становится неуклюжим. Он часто теряет равновесие в положении стоя или при ходьбе. Скорость прогрессирования патологии зависит от вида атаксии, то есть от того, какая часть нервной системы оказалась наиболее пораженной.

«Атаксии бывают разные: они могут возникать из-за нарушений в области мозжечка, из-за поражения глубокой чувствительности, то есть это уже не мозжечок, а нарушения периферической нервной системы. Они могут возникать из-за нарушений в глубоких отделах мозга. Это широкий спектр неврологических заболеваний», — считает доктор Власов.

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В зону риска первыми попадают люди с сердечно-сосудистыми патологиями, раковыми опухолями, наследственными аномалиями, расстройствами в области вестибулярного аппарата. Сбой в координации начинает проявляться, в первую очередь, ощущением ходьбы по вате или ковру. Больные атаксией стараются компенсировать проблемы с моторикой при помощи зрения. Они постоянно смотрят себе под ноги при движении. Однако ключевым признаком остаются изменения в походке.

«Сам по себе феномен атаксии — это, прежде всего, шаткая, неуверенная походка. Но неуверенная походка не всегда является атаксией. Есть целая группа симптомов, которые могут возникать при разных нарушениях двигательной сферы», — разъяснил невролог.

Подобные проблемы с моторикой слабо поддаются лечению. Трудоспособность, как правило, снижена из-за постоянного прогрессирования нервно-психических нарушений.

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