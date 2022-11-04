Риск тромбоза: названы продукты, из-за которых кровь густеет

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Наше питание тесно связано со здоровьем, поэтому важно следить и за тем, и за другим.

Загустевшая кровь грозит такими заболеваниями, как варикоз, тромбофлебит, стенокардия и инфаркт. Такая кровь хуже передвигается по сосудам, что дополнительно нагружает сердце и нарушает работу организма.

Как объяснил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в своем Telegram-канале, чтобы избежать подобных проблем, необходимо правильно питаться.

«Кровь становится гуще при недостатке белков и аминокислот, поэтому в рационе обязательно должно быть мясо (нежирные сорта, индейка или курица), рыба (морская), молочные продукты и яйца», — написал он.

Помимо этого человек должен пить достаточное количество воды. Это основной растворитель в организме. Недостаток жидкости негативно отражается на количестве крови — оно снижается с пяти-шести литров до четырех. Пить воду лучше небольшими глотками, и за полчаса до еды.

Алкоголь, сахар, боярышник, жирное мясо, консервы, копчености, газированные напитки, бананы, картофель, а также гречка являются продуктами, сгущающими кровь. Важно не злоупотреблять сладким.

«Уберите сахара. Из-за сахара повышается уровень глюкозы в крови, и растет выработка липидных соединений. Это повышает вязкость крови, увеличивает риск тромбоза», — сказал Кутушов.

Также он отметил, что для лучшего самочувствия стоит есть больше продуктов, содержащих таурин. Он содержится в имбире, луке, чесноке, семечках подсолнечника и тыквы, соке алоэ, свекле, любых ягодах и цитрусовых.

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