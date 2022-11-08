Для москвичей и жителей области проезд по МСД будет бесплатным

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Плату за проезд введут для грузовых автомобилей со 2 января 2023 года.

Московский скоростной диаметр (МСД) останется бесплатным для жителей столицы и области, а вот для транзитных автомобилей он станет платным с 2 января 2023 года.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что Сергей Собянин поставил задачу превратить МСД во внутригородскую магистраль. По прогнозам правительства, после запуска по диаметру смогут передвигаться до 400 тысяч автомобилей. Поэтому и был введен платный проезд для разгрузки трафика.

«Сергей Собянин поставил задачу — сделать так, чтобы МСД работал прежде всего как внутригородская магистраль для жителей Москвы и области. По нашим прогнозам, после запуска всего Московского скоростного диаметра число машин вырастет до 400 тысяч. Поэтому мы на основе предложений экспертов и москвичей сформировали механику работы платного проезда по МСД таким образом, чтобы жителям столицы и области не мешал транзитный трафик», — объяснил Сергей Ликсутов.

Бесплатно по МСД смогут проехать автомобили с номерами Москвы и области, такси с лицензией и междугородние автобусы. Транзит без специального пропуска для грузового транспорта будет запрещен.

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