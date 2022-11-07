🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: начало недели обещает быть очень продуктивным и результативным.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 ноября, растущая Луна в Тельце. Это значит, что у большинства знаков наступает период материальной стабильности. Также сегодня будет правильным разобраться в себе и исправить допущенные ошибки.

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♈ Овен

Вы считаете, что ваша жизнь — это история неудачи или жертвы? Вы ошибаетесь. Это история о герое, который способен восстать из пепла. Верните себе бразды правления и вновь начните управлять своей жизнью. Возвращение своего пути в соответствии с целью станет для вас самой важной темой.

Космический совет: вы ближе к финишу, чем когда-либо прежде.

♉ Телец

Если вы будете продолжать делать то же, что и раньше, вы получите те же результаты. Но если вы найдете новое решение для привычных, казалось бы задач, то вас ждет успех. Настало время выйти из привычной колеи. Новые и захватывающие возможности на творческом фронте также, вероятно, представятся в ближайшие дни.

Космический совет: это ваш шанс заново начать игру.

♊ Близнецы

Вы должны рискнуть. Вы должны слушать свое сердце и делать то, что пугает вас до смерти. Вы никогда не узнаете, что можете сотворить, если не сделаете шаг в неизвестность. Вашу спину прикроют, если вдруг вы оступитесь и упадете.

Космический совет: отбросьте осторожность.

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♋ Рак

Вы думаете, что разрушили шаблон, но так ли это на самом деле? Не позволяйте своему прошлому «я» саботировать прогресс, которого вы достигли сегодня. Вполне вероятно, что вы обманываете себя, но эту ложь очень легко раскрыть.

Космический совет: считайте это финальным испытанием.

♌ Лев

Не бойтесь этих больших чувств, этой большой любви, огромных слез, грубых беспорядочных эмоций и интенсивности вашей страсти и слов. Не бойтесь хотеть весь семислойный торт. Вы не хотите получать посредственный опыт, но действительно заслуживаете большего.

Космический совет: вы заслуживаете торт полностью.

♍ Дева

Настройтесь на биение своего сердца. Начните диалог с самим собой о важных вещах. Спросите себя, как вы на самом деле относитесь к определенному человеку или ситуации. В минуты тишины ответы откроются совершенно с неожиданной ситуации.

Космический совет: скажите «да» тому, что приносит радость.

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♎ Весы

В нашей жизни бывают моменты, когда мир, каким мы его знаем, перестает существовать. Мечты и желания, которые когда-то подпитывали, больше не вписываются в грандиозный план, и это нормально. Воспользуйтесь возможностью выбросить в окно все своды правил и исследуйте безграничные того, чего вы можете достичь.

Космический совет: выбросите все ненужные правила.

♏ Скорпион

Если вы искали знак, чтобы сделать что-то из того, что давно хотели, считайте, что это он. Пытаться быть продуктивным не рекомендуется. Вместо того, чтобы пытаться найти долгосрочные решения и создать долговечные бизнес-модели, уделите время себе. Некоторые скорпионы могут чувствовать себя эмоционально подавленными.

Космический совет: вместо того, чтобы планировать будущее, сосредоточьтесь на сегодняшнем дне.

♐ Стрелец

Вы едины с космическим ритмом. Вы чувствуете поток энергии. И такое восприятие мира позволит вам понять, что в ближайшие дни все станет на свои места без усилий.

Космический совет: у вас все получится.

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♑ Козерог

Возвращение в прошлое станет для вас главной темой на этих выходных. Воспринимайте эту ностальгию как знак того, что вам нужно восстановить связь с определенными людьми в вашей жизни. Просто не тратьте слишком много времени на размышления о том, почему все сложилось именно так.

Космический совет: вы желаете почувствовать что-то знакомое.

♒ Водолей

Это был долгий и одинокий путь. Вы теряли в любви больше раз, чем можете сосчитать, и вы все еще скорбите о том, через что вам пришлось пронести через свое сердце. Итак, уделите время для процесса заживления. Подарите себе любовь, заботу и привязанность, которых вы желаете от других людей.

Космический совет: пришло время переместиться в новое пространство.

♊ Рыбы

Это прекрасная возможность воссоединиться со своим внутренним художником, вашим внутренним поэтом, вашим внутренним певцом и автором песен. Это время, чтобы дать себе полную свободу, чтобы выразить себя так, как вы действительно хотите. Освободить себя от идеи совершенства и потребности радовать окружающих. Раздвинув свои собственные границы, вы сможете раскрыть свой скрытый потенциал.

Космический совет: творчество — величайшая из существующих форм протеста.

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