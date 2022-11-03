🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 ноября

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в Рыбах располагает к творчеству, приятным встречам или времени наедине с самим собой.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 3 ноября, звезды говорят о важности вашего окружения, балансу между духовным и материальным, а также напоминают, что ностальгия — это хорошо, но только в меру.

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♈ Овен

Вы под защитой Вселенной. Сегодня вам можно все и даже больше, так что не отказывайте себе в удовольствии быть самим собой. Но будьте осторожны: порой потаенные желания приводят совсем не туда, куда хотелось бы. На работе стоит внимательнее отнестись к поставленным задачам.

Космический совет: будьте самим собой.

♉ Телец

Перестаньте принимать решения с оглядкой на других – вы и сами знаете что к чему. Не стоит и думать, что окружающие успешнее или счастливее вас, у каждого есть свои проблемы и переживания. Доверьтесь своему чутью и проживите этот день сполна, так, как хочется именно вам, а не советчикам.

Космический совет: вы заслуживаете многого и даже больше.

♊ Близнецы

Пора впустить любовь в свою жизнь, которая топчется на пороге или уже обретена. Новые знакомства станут основой вашего будущего, а близкий человек, если таковой есть подле, станет надежной опорой и защитой. Не потеряйте его, обронив неосторожные слова.

Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.

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♋ Рак

Отпустите горечь своих и чужих ошибок, ведь никто не идеален и жизнь эту жизнь впервые. Это нормально – чувствовать грусть, тоску, обиду, но не стоит закапывать себя в это гнетущее состояние. Есть риск лишиться всего, что вам дорого, если не перестанете корить себя и не воспрянете духом.

Космический совет: выше нос, никто не идеален.

♌ Лев

Примите ситуацию такой, какая она есть, ведь вы делаете достаточно, по мере собственных сил и возможностей. Лучше обратите внимание на свое состояние и поймите, чего бы вам хотелось прямо сейчас, а после незамедлительно благодарите себя за старания. Чем угодно: любимым блюдом или долгожданной поездкой.

Космический совет: обратите внимание на свои желания.

♍ Дева

Звезды обещают вам благоприятный день, полный сюрпризов и маленьких радостей. Главное – вовремя открыть свое сердце и поддаться всему, что встретится на вашем пути, не вдаваясь в рассуждения и поиск рационального зерна.

Космический совет: откройте свое сердце прекрасному.

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♎ Весы

Остановитесь на мгновение и выдохните. Оглянитесь и убедитесь в том, что все вокруг сопутствует вам и вашим начинаниям. Порой важно понаблюдать со стороны, не бросаясь отчаянно успеть сделать все и сразу. Не позволяйте обстоятельствам мешать вам переводить дух.

Космический совет: сделайте вдох и выдох.

♏ Скорпион

Легко запутаться в паутине обязанностей. Легко настолько погрузиться в «я должен», что можно и забыть, чего хотите именно вы. Восстановите баланс и не переусердствуйте в погоне за чужими прихотями. Звезды говорят, что вокруг могут появиться люди, которые будут красть вашу энергию, будьте осторожны.

Космический совет: самое время найти баланс между «должен» и «хочу».

♐ Стрелец

Вселенная оберегает вас, потому что вы старательны и добры сердцем. Не сворачивайте с этого пути и однажды все сложится так, как вы и представляли себе. А то, что не желает задерживаться надолго в вашей жизни, стоит поблагодарить за полученный опыт и пойти дальше.

Космический совет: не сворачивайте с выбранного пути, все идет по плану.

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♑ Козерог

Настала пора обратить внимание на своих близких, которые в вас нуждаются как никогда. Вы слишком были заняты делами, и теперь вся суета может повлиять на погоду в доме. К примеру, вечер благоволит семейному ужину с разговорами по душам или совместному походу куда угодно, лишь бы вместе.

Космический совет: уделите время своим близким людям.

♒ Водолей

Ностальгия – это хорошо, если в меру. Гораздо важнее то, что происходит здесь и сейчас, поэтому сфокусируйтесь на настоящем. Прошлое может стучаться в ваши двери, но только вам решать, кого впускать обратно, а кого стоит оставить на дальней полке.

Космический совет: живите настоящим.

♊ Рыбы

Отличный день для развития отношений с самим собой. Проведите приятные ритуалы: погуляйте на природе, полюбуйтесь закатом или прочтите/дочитайте ту книгу, которую долгое время откладывали на потом. Научиться балансировать материальное и духовное — это важная тема для вас прямо сейчас.

Космический совет: найдите время для себя любимых.

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