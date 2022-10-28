Рунический гороскоп на неделю с 31 октября по 6 ноября для всех знаков зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller; 5-tv.ru

Провидец Игорь Вечерский рассказал, что делать в запутанных ситуациях и объяснил, какого курса стоит придерживаться в ближайшие дни.

Дар читать зашифрованные послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предсказывать важные мировые события и неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.

Эксперт подготовил для читателей 5-tv.ru очередной список рекомендаций на грядущую неделю с 31 октября по 6 ноября.

Овен

Перевернутый Ансуз, перевернутая Феху и перевернутая Вуньо советуют вам пересмотреть свои планы, ожидания и намерения и внимательным образом отнестись к различного рода применению своих финансовых возможностей. Потому как не все обстоятельства могут быть учтены в этот период времени и также возможны различного рода неожиданные повороты в новых диалогах, построениях взаимоотношений, коммуникациях. Поэтому лучше всего взять паузу и спланировать свои действия.

Телец

Йера, Феху и Соуло открывают для вас отличное время для различных дел, в первую очередь в профессиональной сфере. В это время вы сможете эффективно применить все свои возможности и как реализовать уже идущие процессы, в которые вы вложили достаточно сил и средств, и также вы сможете начать новые. Заложить достаточный фундамент для их реализации в будущем.

Близнецы

Йера, Феху и Лагуз говорят о том, что это время может принести вам финансовое благосостояние и это время может помочь вам сориентироваться в новых обстоятельствах. Которые заключаются в сфере извлечения прибыли, в сфере достижения различных результатов материального характера. Этот период поможет обойти острые углы и найти оптимальный путь для достижения своей задачи.

Рак

Эйваз, Хагалаз и перевернутый Турисаз советуют вам принимать необходимые решения, особенно если они связаны с какими-то коренными, решительными переменами. Это время будет способствовать тому, чтобы такие начинания были успешны и обошлись для вас без слишком больших сложностей. Хотя они, безусловно, могут быть. Также вероятны различного рода конфликтные ситуации, но с другой стороны вы сможете создать нечто новое, уйдя от прошлого вперед.

Лев

Альгиз, перевернутый Манназ и Иса говорят о том, что не следует слишком доверять окружающим и это время может стать испытанием ваших личных взаимоотношений. Это период, который может проявить себя таким образом, что давно известные сложности в общении могут проявить себя в достаточно активной фазе и результат здесь будет зависеть от того, насколько вы готовы принимать решения. И создать защитный потенциал для тех межличностных отношений, которые для вас важны.

Дева

Лагуз, перевернутая Беркана и Тейваз говорят о том, что период постепенного развития может привести не к тем результатам, которые бы вы хотели. А вот активные действия, решительные и подразумевающие под собой некие преодоления будут наиболее продуктивны. Это время, которое открывает для вас возможность совершить определенный важный шаг, который сможет определить дальнейшее течение различных событий в вашей жизни.

Весы

Наутиз, Кено и перевернутый Лагуз советуют вам взять свою судьбу в собственные руки и обзавестись необходимыми знаниями для тех дел, которыми вы занимаетесь. Потому как возможны различного рода неожиданности, ситуация может пойти не так, как вы планировали. Это время также может дать вам недостаточный ресурс для реализации своих задач. Однако ваша уверенность в своем успехе и способность контролировать и планировать все необходимое поможет вам преодолеть все сложности и достичь хороших результатов.

Скорпион

Беркана, Уруз и Гебо говорят о том, что в ваших силах выстраивать эффективные коммуникации, которые будут эффективны в различного рода течениях вашей жизни. Это период, который наделяет вас большой энергией, большой силой в свершении различных дел и поступков. С другой стороны, этот период говорит о том, что любое начинание будет успешно в первую очередь, которое будет основано на ваших способностях объединять людей.

Стрелец

Перто, Дагаз и Турисаз говорят о том, что в вашей жизни открываются большие возможности, однако они неизбежно будут сопряжены с рядом рисков, которые необходимо учитывать для планирования своих целей. Также это время будет очень хорошо для открытий в себе и вовне новых возможностей, проявления своих скрытых черт. Это период, который даст раскрыться тому, что ранее было неизвестно.

Козерог

Эйваз, Ансуз и перевернутый Уруз советуют вам избегать активных действий в этот промежуток времени и сконцентрироваться на диалоге. На том, чтобы путем взаимодействия и донесения определенной, возможно ценной информации суметь достичь желаемого. Это период который скорее склоняет вас к дипломатии и нахождению общего языка, нежели к каким-то серьезным переменам, изменениям или тем более столкновением с чьими-либо интересами.

Водолей

Перевернутый Турисаз, Эйваз и перевернутая Феху советуют внимательно отнестись к финансовой стороне ваших жизненных вопросов, потому что эта сфера может претерпеть изменения. Вам необходимо планировать на долгосрочный промежуток времени те средства, которые вы имеете и учитывать, что необходимо иметь неприкосновенный запас, который может понадобиться. Также это время поможет вам понять ошибки прошлого и сделать правильные выводы.

Рыбы

Гебо, перевернутый Манназ и Эйваз советуют вам хорошенько подумать о вашем окружении, круге вашего общения и ваших близких. Потому что в этом кругу может затаиться конфликт, непонимание, возможно какие-то обиды, которые могут привести к исчезновению тех людей, которые могли бы быть вам полезны. В это время могут проявиться скрытые мысли, скрытые возможности. И поэтому, если вы будете учитывать мнения и чувства окружающих вас людей, вы достигнете гораздо большего и для вас не будет неожиданностью различного рода перемены в ваших взаимоотношениях.

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