🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 ноября

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: растущая Луна в Водолее благоволит внутреннему диалогу, приключениям и бунтарству. Пришла пора дать волю своим чувствам!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 ноября, звезды сулят вам неожиданные встречи со старыми знакомыми, новые открытия и проработку собственных травм. Хороший день для анализа собственного «я», принятия решений согласно своей интуиции и велению сердца.

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♈ Овен

Вы заслуживаете всего, о чем мечтаете, поэтому не бойтесь грезить по-крупному! Звезды рекомендуют открыть свое сердце всему новому и освободить там место для любви, которая спешит к вам навстречу. День будет благоприятен для любых поводов рискнуть и получить все.

Космический совет: откройте свое сердце.

♉ Телец

Чтобы выбраться из петли, в которую вы забрались, нужно просто оставить все попытки исправить это. Вселенная хочет, чтобы вы приняли все нанесенные раны и начали из поскорее зализывать. Недолог тот час, когда все встанет на свои места. Сейчас важно сохранить рассудок незатуманенным и помнить о том, что действительно важно.

Космический совет: отпустите ситуацию, скоро все вернется на круги своя.

♊ Близнецы

Настало время прислушаться к своей интуиции и предпринять решительные меры. Вы знаете, что нужно делать. На работе возможны неприятные казусы, но они никак не повлияют на будущее. Главное – не зациклиться на них, и постараться выполнить поставленные задачи в срок.

Космический совет: вы знаете, что нужно делать.

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♋ Рак

Вам необходимо приложить усилия, чтобы достичь желаемого результата. Пора сбросить с себя уныние и начать действовать. Вселенная считает, что день сулит вам неожиданные встречи со старыми знакомыми. Будьте осторожны – не все из них желают вам добра и являются теми, кем пытаются казаться.

Космический совет: нужно приложить больше усилий и перестать унывать.

♌ Лев

Хватит искать во всем логику, просто примите все, что происходит вокруг и осознайте, что многое неподвластно вашему влиянию. Если тяжело, то не гоните прочь негативные эмоции, проживите их и отпустите. Справиться с этим могут помочь близкие, проведите с ними вечер или просто поговорите по душам.

Космический совет: не ищите во всем рациональное зерно.

♍ Дева

Нормализуйте свое незнание, куда движется ваша жизнь. Вы же любите сюрпризы, почему бы не перестать все предусматривать? Успокойте своего внутреннего травмированного ребенка, это удерживает вас в прошлом. Кстати, с этим помогают справиться квалифицированные психологи. Быть может, настала пора обратиться за помощью к специалисту?

Космический совет: успокойте своего внутреннего ребенка.

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♎ Весы

Не все люди, которые входят в вашу жизнь предназначены вам или должны задерживаться на долгий срок. Все они, так или иначе, дают нам определенный опыт, благодаря которому представляется возможность расти эмоционально. Сегодня после рабочего дня стоит уединиться с книгой или завершить отложенные дела.

Космический совет: не страдайте по людям, которые не задерживаются в вашей жизни.

♏ Скорпион

Отличный день для приключений и новых открытий! Выходите, нет, выбегайте из зоны комфорта и вперед. Только не переусердствуйте и следите за кошельком – транжирить деньги не стоит, впереди могут поджидать нелегкие времена в финансовой сфере.

Космический совет: выходите из зоны комфорта.

♐ Стрелец

Не сдерживайте свой нрав и перестаньте принимать решения по чужой указке. В конце концов, это ваша жизнь, и только вы являетесь творцом собственной судьбы. Но в эгоизм сильно ударяться не нужно: вокруг вас есть любимые, чьи чувства вы не хотели бы ранить.

Космический совет: принимайте решения, руководствуясь своим сердцем.

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♑ Козерог

Задумайтесь: ваши действия помогают вам стать той версией себя, о которой вы всегда мечтали? Кем хотел стать маленький ребенок, все еще сидящий внутри вас? Звезды просят остановиться в погоне за чужой жизнью, к которой вам не суждено приблизиться. Силы и стойкости хватит, чтобы пережить передряги.

Космический совет: не живите чужой жизнью.

♒ Водолей

Хватит сражаться, ваш сжатый кулак не приведет ни к чему хорошему. Пришло время обратить внимание на знаки судьбы и понять, куда они ведут вас, даже если это направление не совпадает с тем, что вы уже заготовили для себя.

Космический совет: разожмите ваш кулак и перестаньте сражаться.

♊ Рыбы

И хотя «плыть по течению» — это мантра, которую мы все любим, у нее есть свои ограничения. Чтобы достичь целей, нужно прилагать хотя бы какие-то усилия. Прилагайте их, и пусть руки делают дела, несмотря на внутреннее сопротивление. Вот увидите, однажды это принесет свои плоды.

Космический совет: под лежачий камень вода не течет.

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