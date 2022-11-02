Экипажи Су-35С продолжают уничтожать технику ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

Пока мобилизованные готовятся к выполнению боевых задач в Ленинградской и Волоградской областях, Су-35С и Су-30СМ ВКС России успешно выполняют боевые задачи.

Вооруженные силы РФ продолжают выполнять задачи в зоне спецоперации по защите Донбасса. Тем временем мобилизованные россияне проходят боевую подготовку на полигонах в России. 5-tv.ru публикует лучшие кадры за день с участием военнослужащих.

Прежде чем защитники Родины приступят к исполнению своего долга, они проходят соответствующую подготовку под руководством опытных инструкторов. Так, на полигоне Западного военного округа в Ленинградской области мобилизованные артиллеристы поэтапно вспоминают свои навыки.

В ходе слаживания артиллерийских батарей расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» отрабатывают задачи по ведению огня прямой наводкой. Кроме этого военные сдают нормативы по оборудованию и маскировке огневых позиций, поражению мишеней, имитирующих живую силу противника на различных дальностях, а также осуществляют контрогневые маневры.

В зоне специальной военной операции (СВО) на Украине боевые самолеты Су-35С и Су-30СМ ВКС России продолжают успешно выполнять задачи. Экипажи занимаются воздушным патрулированием в заданном районе и прикрывают действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении ударов с воздуха по военным объектам и технике националистов.

«По указанию с командного пункта выполнил взлет из состава дежурных сил в зону дежурства в воздухе. Выполняя воздушное патрулирование обнаружил самолет противника в районе линии боевого соприкосновения, далее выполнил опознавание, захват и пуск ракеты большой дальности. Убедившись в поражении цели выполнил выход из воздушного боя», – рассказал один из летчиков-истребителей Су-35С Александр.

На подмогу вскоре приедут в зону СВО и танковые экипажи из числа мобилизованных россиян. Сейчас они проходят подготовку на базе учебного центра Минобороны России в Волгоградской области.

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На опубликованном видео показано, как танковые подразделения выполняют боевые стрельбы из танка Т-90А штатным снарядом. Бойцы вели стрельбу из 125-мм танковой пушки по мишеням, имитирующим бронированную технику ВСУ, а также укрепленные опорные пункты и безоткатное орудие противника на удалении.

На той же базе вспоминают навыки и мобилизованные гранатометчики. На другой точке они выполнили практические стрельбы из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В, применяя различные способы скрытного передвижения и поражения целей.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал итоги частичной мобилизации в России.