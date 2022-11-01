Минобороны РФ: удары ВС России 31 октября нарушили управление группировками ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; Минобороны РФ

Значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом.

Российские военнослужащие продолжают выполнение задач специальной военной операции на Украине. По инфраструктуре киевского режима наносятся прицельные удары, нейтрализующие военный потенциал.

«В результате нанесения 31 октября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам систем управления, связи и энергетики Украины, существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением», — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в результате значительно затруднены перевозки резервов и материальных средств в районы боевых действий железнодорожным транспортом. Также нарушено производство на предприятиях военно-промышленного комплекса Украины.

Вооруженные силы РФ начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября. Тогда взрывы прогремели в Киеве и других городах. Некоторые населенные пункты были обесточены и остались без водоснабжения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин сказал во время заседания Совбеза, что ракетные удары стали ответом на террористические действия киевского режима. Среди прочего речь шла о происшествии на Крымском мосту. Российский лидер подчеркнул, что эти действия Киева ставят его в один ряд с «одиозными» террористическими группировками.

Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса 24 февраля. О ее старте объявил Владимир Путин. Он подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Киев отверг попытки дипломатического урегулирования конфликта, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что точечные удары по инфраструктуре Украины привели к тому, что энергии в стране осталось примерно на месяц.