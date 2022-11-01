🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 ноября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Водолее ведет за собой стремление зарабатывать деньги, восстанавливать силы и концентрироваться на собственном «я».

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 ноября, звезды советуют взяться за ум и перестать жить по чужой указке. Не время для сантиментов: настала пора восстать из пепла, нести тяжелый груз на своих плечах и перестать тратить время попусту.

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♈ Овен

Будьте благодарны и цените то, что подарила вам Вселенная. Не растрачивайте энергию попусту, на переживания, в том числе. Впереди множество новых открытий, свершений и великих дел, поэтому постарайтесь сконцентрироваться на своих целях. Сейчас как никогда стоит приложить все усилия, чтобы не отвлекаться на внешние раздражители.

Космический совет: цените то, что имеете и стремитесь к большему.

♉ Телец

Держите себя в руках и никакой агрессии! Да, порой бывает непросто, но когда вы злитесь по мелочам и срываетесь на любимых, легче вам не становится, правда? Поэтому постарайтесь держать лицо и почаще выпрямляйте спину. Если не получится, то просто вдохните и выдохните: все накопившееся должно уйти безвозвратно.

Космический совет: держите себя в руках, сейчас не время для истерик.

♊ Близнецы

Стоит начать управлять своим временем: вы не можете успеть все и сразу. Хотя и похожи на Супермэнов со стороны. Методично возьмитесь за одно, а после переходите к делам, касающихся принятий важных решений. Кстати, звезды говорят, что сегодня вам можно все. Чем не повод побаловать себя чем-то любимым после рабочего дня?

Космический совет: управляйте своим временем и распределите силы равномерно.

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♋ Рак

Как вы сильны и целеустремленны! Это все плоды ваших стараний и награда за своевременно проявленное терпение. Но не время расслабляться: впереди еще множество побед, которые вы одержите. Главное – не сворачивать с выбранного курса и не пренебрегать отдыхом.

Космический совет: не время расслабляться.

♌ Лев

Главный человек в вашей жизни – это вы сами. Если окружающие не ценят потраченное на них время и силы, то может и не стоят они того? Вопрос для размышлений. Вы начинаете растворяться в чужих судьбах. Не пора ли вершить собственную? Звезды рекомендуют начать с мелочей.

Космический совет: не тратьте время попусту на тех, кто этого не заслуживает.

♍ Дева

Вселенная твердит вам, что настал момент восстать из пепла, словно феникс. Но только ваш пепел состоит из табу, ограничений и критики: долой оковы условностей, вам хватило. Ваш дух все еще желает совершить настоящую революцию внутри себя, чтобы после начав менять окружающий мир, заражая всех своей энергетикой.

Космический совет: пришла пора восстать из пепла.

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♎ Весы

Сантименты в сторону – вам нужно разобраться со своими финансами. Звезды предрекают крупную сделку или подписание важных документов, которые определят ваш капитал в дальнейшем. Сейчас лучше отложить то, что ждет карман до лучших времен – вдруг пригодится? Кстати, можно и посетить курсы финансовой грамотности, лишним не будет.

Космический совет: не транжирьте деньги: их лучше отложить.

♏ Скорпион

Не идите на поводу у тех, кто пытается вас изменить или часто говорит о ваших недостатках. Сами знаете, что это не так, поэтому не поддавайтесь на провокации и лучше устремите взор на то, что вам дорого. Сегодня самое время провести вечер в компании близких людей.

Космический совет: нет ничего постыдного в том, чтобы ставить себя на первое место.

♐ Стрелец

Стоит начать скрупулезную работу над самим собой. Вы слишком долго делали поблажки и шли на поводу у собственной лени. Теперь карт-бланша нет и нужно встать с дивана, чтобы все изменить. Тело просит движения, а душа больше эмоций и новых впечатлений.

Космический совет: пришло время заявить о себе.

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♑ Козерог

Понимаем, вы очень устали от игры в одни ворота. Если вам кажется, что только вас заботит определенная проблема, то правда, и более не стоит делать скидок тем, кто пытается оправдаться. Поймите, что в одиночку трудно нести любое бремя. Скиньте его и просто идите дальше.

Космический совет: самое время перестать взваливать все на свои плечи.

♒ Водолей

Нарушьте правила и поступите так, считаете нужным. Ваш дух нуждается в бунтарстве: он давно был взаперти, не так ли? Не ждите первых шагов – сделайте их сами. А еще это неплохой день для смены имиджа или перестановки в доме. Да здравствуют перемены!

Космический совет: правила созданы для того, чтобы вы их нарушали.

♊ Рыбы

Вы знаете, чего хотите и довольно долго прилагаете усилия к тому, чтобы все задуманное реализовалось. Отныне настает пора, когда просто нужно впустить то, что пытается войти в вашу жизнь. Наслаждайтесь моментом, меньше думайте и больше вспоминайте, какие вы молодцы, Рыбы. А если что-то пойдет не так, ну и ладно. Вы найдете верное решение.

Космический совет: впустите то, что пытается стать частью вашей жизни.

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