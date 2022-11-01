Дождь и добрые намерения: как прошли переговоры Путина с Алиевым и Пашиняном в Сочи

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Лидеры России, Азербайджана и Армении разговаривали в здании санатория, который раньше принадлежал ЦК КПСС. В этом есть свой символизм.

С зонтов и обсуждения погоды началась встреча на высоком уровне в Сочи. Туда на переговоры с Владимиром Путиным прибыли президент Азербайджана и премьер-министр Армении. Самые важные заявления услышал обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко.

Сочи встречал гостей проливным дождем. Настроений это не портило. Пашинян улыбался и жал руки встречающим у трапа. В Баку антиковидные меры явно серьезнее: Алиев лишь слегка махал головой. Хозяину встречи тоже пришлось делиться зонтиком и извинятся за осенние дожди.

Кортеж президента Азербайджана подъезжает к центральному входу санатория «Русь». Там его встречает Владимир Путин. Интересно, что на время двусторонней встречи Путина и Алиева Пашинян покинул территорию — трудности протокола, которые в этот день имели особое значение.

Мобилизация, СВО, газовый хаб: Путин ответил в Сочи на самые обсуждаемые вопросы

Вопрос на повестке слишком непростой. Армения и Азербайджан в Сочи говорят о мире. Причем сегодня этот мир, наконец, близок как никогда за последние 30 лет.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно, не все удалось согласовать. Некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста. Тем не менее я согласен с общей оценкой в том, что встреча была полезной», — сказал президент РФ по итогам переговоров.

После обострения конфликта осенью 2020-го именно Путин посадил Алиева и Пашиняна за стол переговоров. Тогда виртуальный — по видеосвязи. Но благодаря этому удалось достичь прекращения огня. Настало время идти дальше.

«Создать условия для развития, в том числе для развития экономики Армении. Потому что разблокировка транспортной инфраструктуры, создание новых маршрутов — все эти вопросы связанны с развитием экономики и социальной сферы», — пояснил глава российского государства.

Самый масштабный из таких проектов — Зангезурский коридор. Давняя мечта Баку. Там хотят проложить железную и автомобильную дороги по южной кромке Сюникской области Армении. Чтобы связать нахичеванский эксклав с остальной страной. В Баку уверяют: транспортная артерия выгодна Еревану. Армения может получить прочную транспортную связь с Россией. Однако в самом Ереване опасаются, что коридор отрежет страну от границы с Ираном.

Никакого НАТОвского коридора! Почему Иран готов оказать военную поддержку Армении

«Коммуникации, которые проходят по территории республики Армения, должны находиться под полным контролем республики Армения», — заявил Никол Пашинян.

Россия сегодня остается единственным переговорщиком, которому доверяют обе стороны. Европейские чиновники пытались примирить Баку и Ереван в октябре. Но после этого Макрон заявил: Россия в конфликте играет на азербайджанской стороне. Алиев тут же отказался общаться с французскими властями.

«Еще раз хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Сейчас пришло время действовать в направлении нормализации отношений», — сказал на встрече с Владимиром Путиным Ильхам Алиев.

В том факте, что переговоры проходят в санатории, который когда-то принадлежал ЦК КПСС, тоже есть свой символизм. И в Баку, и в Ереване признают, что демилитаризация границ возможна только благодаря картам советского Генштаба, которые сегодня хранятся в российских архивах.