Никакого НАТОвского коридора! Почему Иран готов оказать военную поддержку Армении

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Власти ближневосточной республики боятся изменения границ на Южном Кавказе и проводят масштабные военные учения неподалеку от Азербайджана. Это уже вызвало беспокойство в республике.

Власти Ирана в последние дни делают жесткие заявления против изменения границ государств на Южном Кавказе. Почему Тегеран готов оказать военную поддержку Армении и тем самым вступить в противостояние с Азербайджаном и Турцией, рассказал порталу VERELQ иранист Гарик Мисакян.

По словам эксперта, вторая (44-дневная) карабахская война убедила иранское политическое руководство, что перекрытие Азербайджаном границ Армении и Ирана обернется для республики отрицательными последствиями. Прорубку так называемого Зангезурского коридора в Тегеране считают соответствущей интересам НАТО. Данный коридор может обернуться для ближневосточной страны экономическими проблемами.

«В Иране опасаются, что Азербайджан и Турция намерены в будущем провести через него трубопроводы для прокачки газа и нефти. Это угроза для транзита иранских энергоносителей. Иран потеряет свою транзитную значимость между Азербайджаном и Нахичеванью… Есть также опасение, что запуск данного коридора может угрожать транзитной роли Ирана для стран Центральной Азии. Иран для них является своеобразным транспортным хабом», — объяснил иранист.

Гарик Мисякан убежден, что Тегеран найдет способ для противодействия. По его словам, возможно даже применение военной силы в этом регионе.

«По Конституции Ирана армия предназначена для защиты страны от внешней агрессии, а КСИР может участвовать и во внешних операциях за пределами страны <…> Сейчас отрабатываются наступательные операции. Это захват транзитных путей, городов и населенных пунктов», — прокомментировал эксперт.

Как напоминает EADaily, с 17 октября Иран проводит масштабные военные учения на границе с Арменией и Азербайджаном. В рамках тренировки военные отрабатывают маневры с участием боевых вертолетов, десантные операции, марш-броски в темное время суток, а также применяют ударные беспилотники и барражирующие снаряды. Кроме того, военнослужащие строят понтонные мосты через реку Аракс — подготовка к ее возможному пересечению уже вызвала опасения в Азербайджане.

История конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт в Нагорном Карабахе начался в феврале 1988 года. Тогда НКР решила выйти из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом и еще семью районами.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе c Россией, США и Францией ведутся с 1992 года. 27 сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия — их стали называть второй карабахской войной. Мировое сообщество неоднократно призывало лидеров Армении и Азербайджана остановить боестолкновения и сесть за стол переговоров.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана — Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев — подписали совместное заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Ереван и Баку провели обмены военнопленными. В Карабах ввели российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, как именно благодаря действиям России удалось прекратить кровопролитие в Карабахе.