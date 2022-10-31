Просто не отделается: сколько лет грозит Витасу за нападение на чиновника

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Поведение Витаса снова вызвало повод для обсуждения. Из-за конфликта с госслужащим артисту грозит уголовное наказание. За ходом дела, следила программа Пятого канала «Светская хроника».

Витас набросился на чиновника в караоке-баре и брызнул ему в лицо из баллончика со слезоточивым газом. На знаменитость завели уголовное дело. Какую травму нанес своему оппоненту артист и из-за чего произошел конфликт, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

По признанию знакомых артиста, Витас обладает взрывным характером, поэтому его легко довести до точки кипения.

«Он сам такой вспыльчивый человек. Он легко загорается, возбуждается поэтому. Просто у него такая натура», — рассказал светский журналист Феликс Грозданов.

Читайте также Адвокат Жорин назвал истинную причину скандала с Витасом в баре Москвы

Камеры видеонаблюдения одного из караоке-баров в центре столицы зафиксировали, как мужчина в черной футболке — Виталий Грачев, более известный под псевдонимом Витас, — отдыхал с друзьями. В какой-то момент ему не понравилось поведение сидевшего за соседним столиком Султана Джандигова. Артист высказал ему свои претензии и пытался выпроводить из заведения. А затем Грачев распылил Джандигову в глаза слезоточивый газ.

«Это такое абсолютное недопонимание, как бывает зачастую в ночных клубах. Не так посмотрели, не та девушка, не та прическа. Ну, слово за слово», — объяснил ситуацию Сергей Пудовкин, продюсер Витаса.

Но не все знакомые артиста готовы оправдать его поступок.

«Я тут целиком на стороне мужчины (Султана Джандигова. — Прим. ред.). Потому что он — жертва, он беззащитный, у него баллончика не было. Он не артист. То есть я целиком осуждаю Витаса», — рассказал Феликс Грозданов.

Поддержали мнение светского журналиста коллеги Витаса по сцене.

«Наша свобода заканчивается там, где начинается свобода другого, поэтому всегда надо с учетом этого себя вести», — поделился певец Александр Киреев.

Пострадавший оказался сотрудником Министерства труда. Он обратился за помощью к врачам. Ему диагностировали химический ожог глаза первой степени.

Султан Джандигов уже написал на обидчика заявление в полицию. По словам юристов, Витасу грозит серьезное наказание. К тому же, это не первый раз, когда он становится героем криминальной хроники.

«Если у него непогашенные правонарушения ранее совершенные, они должны быть учтены судом при назначении нового наказания», — сообщил юрист Денис Хузиахметов.

В 2003-м году Витас был привлечен к уголовной ответственности за незаконный сбыт оружия. Но певец раскаялся и согласился сотрудничать со следствием. Дело закрыли.

Затем, мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. А через несколько лет артист сбил на своей машине велосипедистку. Он пытался скрыться с места происшествия. Когда не удалось, стал угрожать пострадавшей женщине пистолетом, который впоследствии оказался муляжом. Потом мужчина закрылся в своем авто и не открывал даже сотрудникам полиции.

В итоге, после долгих уговоров, Витас согласился выйти. Но при задержании ударил ногой правоохранителя. Правда, на суде признал свою вину. За это отделался штрафом в сто тысяч рублей и лишением прав на полтора года.

Весной 2018-го Витас снова угодил в неприятности. Соседи по элитному коттеджному поселку вызвали наряд полиции, когда услышали странные хлопки на участке певца. Оказалось, артист стрелял из пистолета по птицам. Он отказался пускать полицейских. Пришлось вскрывать дверь силой. Артиста арестовали на семь суток за мелкое хулиганство. Наказание он отбывал в спецприемнике в подмосковной Истре.

«С личностей публичных спрос во много раз больше, чем с обычного человека <…> нужно вести себя предельно аккуратно, следить за каждым своим высказыванием и тем более уж в отношении каких-то таких действий», — высказалась певица Ирина Ортман.

И вот — новый скандал. После драки в баре, Витас не отвечает на звонки. Его продюсер Сергей Пудовкин говорит, что артист в порядке. И надеется уладить конфликт мирным путем.

«Есть же возможность по-русски договориться. Ну, сказать: „Ну братан, прости, виноват, попутал“. Вот все. Я абсолютно уверен, что вот это и будет последними словами в этой истории», — рассказал продюсер Витаса.

Но, судя по всему, в этот раз ситуация намного серьезнее, чем предыдущие. Витасу грозит реальный тюремный срок. Лишить свободы буйного певца могут на срок от четырех месяцев до восьми лет.

Некоторые знатоки светской жизни считают, что такое поведение артиста вызвано его желанием вновь стать тем, о ком говорят.

«Сегодня о нем пишут больше как о скандалисте, а не об артисте. Ему хочется, видимо, быть на плаву, поэтому такие истории у него и получаются, <…> потому что как артист, мне кажется, он себя уже исчерпал. То есть в России мы его вообще не видим», — отметил Феликс Грозданов.

Витас действительно уже давно не выпускает новых песен и не дает сольных концертов. Одно время он много гастролировал по Китаю, но и этот период для Витаса закончился. Пандемия коронавируса закрыла границы, а потом китайцам стало не до песен. В России для Витаса тоже уменьшилось количество предложений.

«Много бывает идиотов»: Сергей Соседов об инциденте с Витасом в баре

Артист редко выходит на сцену, ведет уединенный образ жизни. Говорит, что сосредоточился на детях и старается проводить с ними как можно больше времени.

«Я полностью, на 100% отдаю себя семье, и я очень люблю своих детей, свою супругу, и свою семью. Я буду делать и делаю все возможное для того, чтобы они были счастливы», — отметил Витас.

Вот только теперь любящий папа поставил под угрозу семейное благополучие. Как сообщают СМИ, на Витаса завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Певец находится под подпиской о невыезде. Если суд докажет его вину, Витас рискует попасть за решетку и еще долго не увидеть наследников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал продюсер певца на его выходку.