«Много бывает идиотов»: Сергей Соседов об инциденте с Витасом в баре

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

В отношении артиста, распылившего газовый баллончик в лицо чиновнику, возбудили уголовное дело.

Певец Витас мог стать жертвой обстоятельств в истории, случившейся с ним в столичном караоке-баре. Этого не исключает музыкальный Критик Сергей Соседов. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru он подчеркнул, что вокруг много неадекватных людей и артисту, возможно, просто не повезло оказаться в таком окружении.

Как известно, прецедент произошел в минувшие выходные — артист поссорился в развлекательном заведении с сотрудником Минтруда и распылил ему в лицо газ из баллончика. Чиновник, получивший ожоги глаз, пускать ситуацию на самотек не стал и написал заявление в полицию. В результате правоохранители возбудили уголовное дело — Витасу, возможно, придется отвечать в суде. Многие представители общественности уже осудили певца — но, возможно, поспешно.

«Посетители бывают разные. Давайте не будем тоже думать, что посетители все идеальные <…> Бывает много всяких идиотов. <…> Люди бывают пьяные и невменяемые, и вздорные и несут ахинею всякую, и могут приставать. Естественно, это бывает периодически. Люди появляются то нормальные, а потом раз и какой-то идиот. Поэтому каждый случай надо разбирать отдельно», — прокомментировал ситуацию Сергей Соседов.

Однако, отметил он, оправдывать певца тоже сейчас преждевременно — во всем должна разобраться полиция. При этом музыкальный критик не считает, что поведение Витаса можно расценивать как хайп, напоминание о себе обществу. Просто так, возможно, сложилось: об артисте почти забыли и быстро вспомнили после скандала.

«Знаете, многих уже как-то не слышно, не видно… Вот у нас сейчас шоу „Суперстар“ — многих из участников не видно. <…> Да, был артист. Потом он выпадает из обоймы. По разным причинам это случается. Совершенно по разным причинам», — заключил Соседов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думает о последствиях конфликта Витаса с федеральным чиновником продюсер Сергей Пудовкин.