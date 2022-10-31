🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Козероге несет решение серьезных вопросов, которые долгое время откладывались в долгий ящик. Обратите внимание на то, что говорите и как именно преподносите это.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 31 октября, звезды рекомендуют собраться и совершить задуманное как на работе, как и в личной жизни. Не бойтесь совершить ошибки: их допускают даже самые лучшие.

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♈ Овен

Звезды спешат заверить в том, что ваши мечты вполне достижимы, но сбавить обороты стоит. Направьте силы на восстановление, Овны. Целеустремленность, безусловно, черта прекрасная, но не переусердствуйте в погоне за счастьем: так можно растратить и весь потенциал, и желание. В начале этой недели стоит браться за задачи постепенно, не бросаясь с места в карьер.

Космический совет: сбавьте обороты, иначе растратите силы в никуда.

♉ Телец

Меньше анализа, больше дела: бесконечный поток мыслей пора прекратить. Вселенная хочет, чтобы вы собрали себя в кучу и направили все усилия на достижение желаемого результата, не отвлекаясь на внешние раздражители. Также звезды советуют не лгать близким людям и вашим партнерам по работе – иначе есть риск крупно облажаться.

Космический совет: соберитесь и просто сделайте то, что давно стоило сделать.

♊ Близнецы

Помните, что любые изменения во вне меняют и ваш внутренний мир, после чего трудно вернуться к себе прежнему. Вы так любите перемены, Близнецы, но не замечаете, как растворяетесь в потоке, который не подвержен вашему контролю. Настала пора выходить из зоны комфорта и брать бразды правления собственной судьбой в свои руки. Станьте тем ветром перемен, вы который так давно ждете.

Космический совет: не растворяйтесь в событиях, которые происходят вокруг вас.

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♋ Рак

Действительно ли вы правы том, как относитесь к окружающим? Звезды предупреждают вас о последствиях неосторожно сказанных слов и необдуманных действий. Вместо того, чтобы критиковать других людей, необходимо наконец обратить внимание на себя. Только без драмы: спокойно проанализируйте происходящее и примите решение, которое может определить дальнейших ход событий.

Космический совет: будьте осторожны в своих выражениях и действиях.

♌ Лев

Если вы ждали знака, то вот он! Сегодня стоит наконец рискнуть и получить заслуженное по праву. На работе сфокусируйтесь на задачах, которые откладывали на потом, чтобы освободить время для обучения новому. Приготовьтесь, Львы – впереди пора больших перемен!

Космический совет: если вы ждали знака, то вот он.

♍ Дева

Вы на перепутье: сейчас есть вариант либо поддаться собственным страхам, либо сделать шаг в неизвестность. Так или иначе, звезды напоминают, что вы растете в независимости от сделанных выборов. Кстати, неделя несет благоприятные изменения в области финансов! Но не поддавайтесь эйфории на радостях, и подумайте, как использовать это с умом.

Космический совет: любое принятое решение – верное.

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♎ Весы

Перестаньте играть роль второй скрипки и поставьте себя в приоритет. Место в вашем сердце заслуживают только те, кто не пытаются его разбить и берегут так же трепетно, как вы бережете чувства других. Сделайте себе одолжение и найдите выход из токсичной ситуации. Вселенная рекомендует начать с уборки в доме, а после можно взяться и за бардак в своей голове.

Космический совет: знайте себе цену: вы не по акции!

♏ Скорпион

Звезды приветствуют вас на пути к хаотичному стечению обстоятельств. Главное – не стать их жертвой. Впрочем, вам, Скорпионы, оно не грозит: переживали и не такое, а стойкости закаленному характеру не занимать. Но не закуйте случайно свое сердце на замок и больше времени проводите с любимыми, которые так вас поддерживают и ценят.

Космический совет: будьте нежнее к себе и близким.

♐ Стрелец

Ваше тело – храм, и там не место для вредного и бесполезного. Направьте все силы на то, чтобы избавиться от излишнего груза ответственности, дурных мыслей и багажа с прошлым, который так давно тянется за вами. Да, это сложно. Но вы уже знаете, как бросать вызов самому себе, верно?

Космический совет: гоните прочь дурные мысли.

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♑ Козерог

Поймите, что вы не в силах изменить других, но можете подать им пример. Звезды советуют найти новое хобби по душе и отвлечься немного от суеты, вы это заслужили. Не пренебрегайте данными обещаниями и держите свое слово, иначе придется распутывать сложный клубок накопленных ошибок.

Космический совет: отвлекитесь от суеты.

♒ Водолей

Перестаньте думать, что делаете недостаточно. Вы находитесь там, где должны быть, а прогрессируете в довольно завидном темпе. Оглянитесь: вокруг все благоволит, а близкие готовы прийти на выручку, если станет слишком сложно. Не бойтесь просить о помощи, ведь не все может удержаться на лишь ваших плечах.

Космический совет: вы находитесь там, где должны быть.

♊ Рыбы

Ваше мужество поможет противостоять силам зла, которые уже прямо по курсу. Без паники! Такое вы уже проходили и точно знаете, что нужно делать. Не отпускайте штурвал, держитесь светлой стороны и помните, что все однажды время расставит все по своим местам, а злодеи получат по заслугам.

Космический совет: держитесь светлой стороны.

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