Путин высоко оценил вклад Собянина в развитие Москвы

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Глава государства подчеркнул, что команда мэра столицы справляется со сложностями гораздо быстрее, чем это происходит в других мегаполисах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сделал огромный вклад для развития города и улучшения жизни его жителей. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«За последние годы мэр Собянин очень много сделал для того, чтобы купировать угрозы и создавать условия для того, чтобы москвичи и те, кто приезжает в Москву для работы или гости города, посещающие с туристическими целями, чувствовали себя здесь комфортно», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент отметил, что проблемы в развитии Москвы решаются командой Сергея Собянина гораздо лучшее и оперативнее, чем во многих других мегаполисах.

Сергей Собянин стал мэром столицы в октябре 2010 года. За время своей работы он обновил московский транспорт, обновил пешеходные зоны, увеличил территорию Москвы.

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