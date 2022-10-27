🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 октября

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: Луна в Скорпионе предостерегает от слишком спонтанных решений. Придерживаться плана — лучшее из возможного сегодня.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 27 октября, на растущей Луне важно проявлять смелость и сообразительность. Не бойтесь ввязываться в авантюры — велики шансы стать обладателем ценного приза.

Особенные даты: когда стоит сделать денежную стрижку в ноябре 2022 года

♈ Овен

Вы достойны любви, которую желаете. Вы достойны той жизни, которую уже некоторое время рисуете мысленным взором. Итак, проработайте эти блокировки, хорошо? Проработайте негативные убеждения, которые говорят вам, что вы недостаточно хороши. Вы готовы к этому испытанию огнем. Вы готовы встретить новую версию себя по ту сторону бури.

Космический совет: обратите внимание на жажду прогресса.

♉ Телец

Сегодня звезды приводят ваше внимание в ярость. Священная ярость. Жгучее желание измениться, преобразиться, встретить новую версию себя по ту сторону этой бури. Вместо того чтобы отвергать то, что зреет внутри, налейте чашку чая и послушайте, что скажет ваше «Я». Скорее всего, оно призывает вас работать с негативными моделями мышления, которые блокируют вас прямо сейчас, чтобы вы действительно могли освободить место для того, что призвали.

Космический совет: прислушайтесь к внутренним ощущениям.

♊ Близнецы

Проблема в том, что вы рассказываете людям о своих чувствах. Вы позволяете всем этим низковибрационным эмоциям гноиться внутри вас и становиться причиной вашей агонии. Слово для мудрых: найдите свой подлинный голос. Не отвергайте то, что вы чувствуете в это время. Самое главное, освободите себя от истории, что вы должны из кожи вон лезть, чтобы быть любимыми и принятыми другими людьми.

Космический совет: пришло время найти свой подлинный голос.

Металлическая собака любит труд. Китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 октября

♋ Рак

Привет и добро пожаловать на портал затмения! Да, здесь будет немного грязно. Нет, вы не будете чувствовать, что контролируете свои обстоятельства. Вместо того чтобы сопротивляться тому, что вам показывают, зажгите лампу осознания. Осознайте, что больше не соответствует действительности. Запуск процесса очистки и продувки может быть пугающим. Хорошо, что вы полностью поддержаны Духом, чтобы внести изменения, которые вам нужны в данный момент.

Космический совет: все происходит не просто так.

♌ Лев

Когда мы находимся в потоке жизни, мы способны признать, что все происходит для нас. Каждое испытание — это возможность расти и проявлять себя в лучшей версии. Итак, примите то, что стоит на вашем пути сейчас, и знайте, что это принятие даст вам силу изменить обстоятельства в свою пользу. Вставайте, Лев. Примите приглашение развиваться по-другому. Воспользуйтесь возможностью раскрасить холст своей жизни самыми яркими и смелыми цветами в вашей палитре. Что-то подсказывает, что вы готовитесь встретить совершенно новую версию себя по ту сторону бури.

Космический совет: вставайте и делайте успехи в чем-то новом.

♍ Дева

Отойдите назад и понаблюдайте, Дева. Сделайте шаг назад и понаблюдайте за противоречием между тем, что Дух хочет для вас, и тем, что вы хотите для себя. Отпустив сопротивление, вы сможете распознать все способы, которыми вас защищают. Когда дело доходит до ваших межличностных отношений, практикуйте непривязанность. Вы можете или не можете быть в состоянии решить конфликт немедленно, и это нормально. Проницательность в отношении вашего времени и энергии — это навык, которому вы призваны научиться в данный момент.

Космический совет: понаблюдайте за противоречиями.

Рунический гороскоп на неделю с 24 по 30 октября для всех знаков зодиака

♎ Весы

С вас хватит, Весы. Знайте: вас любят просто за то, что ты есть. Вас любят за ту версию себя, которой вы являетесь сейчас. Слово для мудрых: принесите принятие дара к столу. Когда дело доходит до ваших профессиональных/творческих целей, вас просят привести их в соответствие. Удерживать вибрацию того, что вы создаете в своем сердце, раскрашивая холст своей жизни самыми яркими и смелыми цветами палитры. Умение разделять на части окажется суперсилой в это время.

Космический совет: любите ту версию себя, которой вы являетесь сегодня.

♏ Скорпион

Новолуние и затмение в вашем знаке приносит с собой дар ясности. Теперь вы все ясно видите. Теперь вы ясно видите все способы, которыми вы предавали себя. Но хорошая новость в том, что ты и есть перемена. У вас есть сила, мужество и мудрость, необходимые для того, чтобы привести все в движение. Так что не бойтесь постоять за себя. Не бойтесь заявлять о своем подлинном голосе и просить, чтобы ваши потребности были удовлетворены. Просто напоминание: Дух поддерживает вас сейчас и в каждый момент.

Космический совет: не бойтесь проявлять эмоции.

♐ Стрелец

Для танго нужны двое. Повторяем: для танго нужны двое, Стрелец. Итак, обратите внимание, кто вас окружает. Обратите внимание на то, помогают ли они вашему росту. Напоминание о сезоне затмений: пришло время видеть вещи такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. Дискомфорт реальный. Но дискомфорт поможет вам распознать то, что больше не соответствует вашему высшему и величайшему благу, чтобы вы могли начать процесс устранения.

Космический совет: пришло время увидеть вещи такими, какие они есть.

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября

♑ Козерог

Вы не жертва обстоятельств, Козерог. Вы — воплощенное существо. Вы — Вселенная в движении, и вы наделены способностью сотворять магию. Итак, находите урок в каждой ситуации. Превратите свою боль в силу, а яд — в сладкий эликсир, поддерживающий ваш рост и эволюцию. Что-то подсказывает нам, что вы готовы! Вы готовы встретить новую версию себя на другой стороне этого сезона затмений.

Космический совет: превратите боль в свою силу.

♒ Водолей

Вселенная всегда была вашим сообщником. Поверьте, Водолей, пока вы читаете это, дергают за важные нити от вашего имени. Пришло время вернуть свою внутреннюю силу. Бросить себе вызов двигаться в направлении роста, несмотря на сопротивление, которое вы можете чувствовать внутренне. Тебя поддерживают, чтобы повысить уровень, дикий ребенок. Вас поддерживают, чтобы вы встретили новую версию себя по ту сторону сезона затмений.

Космический совет: повышайте уровень осознанности.

♊ Рыбы

Найдите минутку, чтобы подумать о том, откуда проистекает это недовольство. Может быть, вы отдавали все свое время и энергию другим людям, в результате чего чувствуете внутреннее истощение? Слово для мудрых: соблюдайте баланс. Найдите способ быть рядом с другими, не жертвуя при этом своими потребностями. Научитесь определять свои границы не в одночасье. Хорошо то, что Дух удерживает место для вашей трансформации сейчас и в любой момент.

Космический совет: найдите способ быть рядом с другими, не жертвуя потребностями.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака.