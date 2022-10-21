Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 октября

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Астролог Ксения Шахова рассказала об особенностях предстоящей недели для всех представителей зодиакальной дюжины.

25 октября в 14 часов по московскому времени мы встречаем солнечное затмение. Это всегда момент новолуния, а в этот раз оно находится в пространстве Скорпиона. Знак очень интенсивный по своей природе, склонный к глубоким привязанностям, ревности и самокопанию. Именно поэтому вся неделя будет полна неоднозначными чувствами, терзаниями души и серьезными осмыслениями на тему жизни и смерти, совместных финансов, наследства, интимных отношений.

Всем знакам зодиака важно провести близкие ко дню затмения дни в покое, совершить молитву или медитацию. Полезно в свободное время зажечь свечи и благовония, читать духовную литературу, совершить омовение и провести разгрузочный день. На этой неделе лучше отказаться от принятия сложных решений, дорогих для вашего кошелька покупок, оформления отношений и свадьбы. Дело, начатое в период затмения, будет иметь неконтролируемые вами последствия.

Словно вы вошли в отдельный поток жизни.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

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Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов солнечное затмение попадает в зону трансформации рисков и опасности. Так выйдет наружу все, о чем вы умалчивали, и что скрывалось. При этом появятся новые тайны, партнерства и сотрудничества с другими людьми будут успешными, если вы усмирите свой пыл и пойдете на компромисс. Также сделайте на этой неделе все, чтобы обезопасить себя от лишних трат.

Телец — гороскоп на неделю

Тема партнерства настойчиво стучится в вашу дверь, Тельцы. Судьба направляет ваше внимание к жизни других людей, проблемам дружбы и конкуренции. На этой неделе полезно приложить личные усилия для примирения окружающих, чтобы заложить фундамент крепких отношений уже в своей жизни, на работе и семье. Помните, что это затмение резонирует с вашим нутром. А значит, пришло время держать себя в руках. Прочь все риски: это нежелательное время для бракосочетания, ипотеки и займов.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, для вас на этой неделе наиболее актуальны вопросы здоровья и повседневного труда, работы, рутины. Займитесь оздоровительными практиками, решением накопившихся бюрократических и деловых проблем. Поступление на новую работу или найм персонала окажутся не самыми легкими делами. Обратите внимание на расслабляющие упражнения, лечебную физкультуру и массаж. Период затмений не подходит для хирургического вмешательства.

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Рак — гороскоп на неделю

Для Раков эта неделя пройдет под знаком творчества и соблазна. Солнечное затмение провоцирует искать новые пути, но этого делать не следует. Реализуйте только выверенные схемы и идите проверенным маршрутом. Время найти дело по душе и сократить часы работы. Посетите ожидаемое мероприятие, отвлекитесь от напряжений. Можно устроить совместные выходные с детьми, и тем самым ощутить в себе фигуру безработного ребенка.

Лев — гороскоп на неделю

Львы на этой неделе смогут по достоинству оценить свой дом, поместья или стать ближе к семье. Дом, милый дом — это музыка в вашей душе, где созвучны энергии космоса. Во всяком случае, затмение напоминает о важности взаимоотношений родителей и детей, о поддержании безопасности своей квартиры. Привязанность к домочадцам, роль хозяина пойдут вам только на пользу. Дома и стены лечат — это про вас. Не торопитесь с решениями, просто наведите порядок в своей комнате.

Дева — гороскоп на неделю

Дорогие девы! На этой неделе вы легко вступайте в контакт с людьми по переписке, потому что настроены на диалог и получение новой информации.Однако эта неделя будет отмечена не только приятными связями, но и переговорами с проблемными клиентами, учениками, соратниками. Не начинайте новых проектов. Воздержитесь от подачи документов в официальные инстанции.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов эта неделя поднимет желание разбогатеть, создать пространство надежности и стабильности. Не исключено увеличение капитала, семейного бюджета, повышение планки в вопросах благополучия. Постарайтесь окружить себя людьми, которые нивелируют влияние унылых осенних энергий. Вы способно не только выгодно приобрести понравившуюся вещь, но и применить свои таланты и способности в кругу друзей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Посмотрите в зеркало и оцените свою привлекательность. Самое время найти в себе лучшее, подчеркнуть достоинства. Приподнятое состояние, поспособствовать значительным личным достижениям и повышению энергии. Это связано не только с новолунием в вашем знаке, но и расположением Венеры, планеты любви и красоты. Сейчас вы привлекательны в глазах окружающих. Займитесь внешностью и своей личной жизнью.

Стрелец — гороскоп на неделю

При солнечном затмении активизируются привязанности, а также потребность сосредоточения на внутреннем мире, уходе от реалий и проблем. Не стоит увлекаться алкоголем и другими средствами, туманящими сознание. Не идите на поводу у своих страстей, а направьте вектор внимания на духовное развитие. Посещение духовного места, чтение молитвы, религиозной литературы или уединение с книгой способны восполнить энергию и улучшить ваше состояние.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги смогут добиться гораздо большего при поддержке единомышленников и дружественно настроенных людей. Идеи и мечты, возникающие в ходе коллективного сотворчества, воплощаются легче и эффективнее. Позвольте другим людям оставаться при своем мнении и не торопитесь разрывать связи с инакомыслящими. Солнечное затмение усиливает вашу потребность в общественном признании.

Водолей — гороскоп на неделю

Если вы долго и упорно трудитесь, Водолеи, то перспективы карьерного роста обязательно появятся. Назначение на высокую должность или вручение заслуженной награды не обойдет стороной. Это время принять на себя новую ответственность за новые поручения и обязанности, вследствие этого вы будете вознаграждены. Работы будет много, но вы совсем справитесь.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыб наступает благоприятный период для творческой, издательской и дипломатической деятельности. Период вдохновения к научной и исследовательской работе, спорту и законотворчеству. Появятся новые перспективы и возможность заграничной поездки. Потому что затмение происходит в дружественным вам знаке, секторе Скорпиона. Обратите на этой неделе внимание на сны. Они могут оказаться пророческими.

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