Букет ирисов гостю: как Киев встретил президента Германии ради систем ПВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernd von Jutrczenka; 5-tv.ru

Официальная встреча может пройти в романтичной обстановке при свечах, ведь на Украине экономят электричество.

Букет ирисов вручили Франку-Вальтеру Штайнмайеру на перроне Киевского вокзала, куда прибыл дипломатический поезд президента Германии. Цветы подарили не просто так: это намек на системы ПВО «IRIS-T», которые Германия пообещала Украине. Фотографию букета опубликовала пресс-служба украинских железных дорог.

Как говорится в сообщении ведомства, ирисы в купе — неслучайны, а любовь к ним у Германии и Украины — общая. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин в ближайшее время передаст Киеву еще три системы ПВО.

Президент Германии Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл на Украину

Подачки Украине

Украина, похоже, устала выпрашивать помощь у Запада каждый месяц. Теперь Киев хочет, чтобы его финансировали на постоянной основе. Конкретные суммы в интервью газете Die Welt назвал экономический советник Зеленского Александр Роднянский. По его словам, больше всего украинские власти надеются получать от Германии: примерно 500 миллионов долларов ежемесячно. А от Евросоюза Киев ждет около двух миллиардов.

Брюссель уже выразил готовность слегка опустошить кошелек. Урсула фон дер Ляйен пообещала Украине полтора миллиарда евро в месяц. Речь идет финансовой поддержке в течение всего следующего года.

Надо сказать, эти нескромные запросы Киева, которые, кажется, растут день ото дня, уже высмеивают и западные журналисты. Например, такая карикатура появилась на обложке немецкого журнала Titanic. Зеленский изображен в виде черной дыры, которая буквально засасывает в себя деньги и военную технику коллективного Запада.

Украина в потемках

Ну, а пока украинские власти призывают жителей экономить электричество. С сегодняшнего дня промышленные предприятия во всех регионах страны будут получать электроэнергию в ограниченном объеме.

Как заявили в Укрэнерго, это необходимо, чтобы снизить нагрузку на сети и сбалансировать работу энергосистемы. До этого президент Зеленский заявил, что в стране разрушено 30% электростанций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как немцы увидели отчаяние в клянчащем системы ПВО Зеленском.