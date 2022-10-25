Президент Германии Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл на Украину

Фото: Jens Büttner / ТАСС

Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины стартовала 24 февраля. Какие же цели преследует немецкий политик?

Немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала СВО прибыл на Украину с рабочим визитом. Об этом сообщило информагентство DPA. Уточняется, что планы у политика грандиозные.

Как долго продлится визит президента Германии — пока неясно. Но уже точно известно, что он намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить текущую ситуацию с кризисом.

Газета.ру напоминает, что германский президент уже пытался въехать на территорию Незалежной — весной. Однако Зеленский отказался его принимать, чем спровоцировал грандиозный скандал. Вероятно, спустя несколько месяцев «тишины» стороны нашли способ уладить недомолвки.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.