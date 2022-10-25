Выпрыгивают из штанов: во Франции паркурщики выключают уличное освещение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michael Evers; 5-tv.ru

Этими действиями активисты призывают европейцев экономить электричество.

Во Франции на борьбу с энергетическим кризисом вышли паркурщики. Активисты решили использовать свои навыки, чтобы выключить освещение на фасадах зданий популярных торговых брендов.

Таким образом они хотят призвать жителей к разумному потреблению электроэнергии и показать, что важно выключать свет, выходя из дома или офиса. Подобная акция выглядит безобидно на фоне массовых протестов, разогревшихся на улицах Франции. Граждане требуют от властей пересмотреть ход внешней политики действующего правительства, которое, как и другие страны-коллеги обращает свой взор на конфликт на Украине, игнорируя проблемы внутри собственных государств.

Антиправительственные призывы и выход из ЕС: протесты во Франции быстро ожесточились

Жесткие протесты образовались из мирных шествий и митингов, которые не показали свою эффективность. Европейцы могут пойти и дальше: эскалация конфликта на Украине может спровоцировать неизбежные гражданские войны в Европе. За последнее десятилетие в западной Европе фиксируется рост стоимости жизни, массовая иммиграция, а также критичные последствия пандемии коронавируса. Холодная зима без отопления может окончательно «добить» жителей Европы.

Ранее 5-tv.ru показывал, как тысячи людей потребовали отставки Эммануэля Макрона на улицах Парижа.