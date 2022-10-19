Антиправительственные призывы и выход из ЕС: протесты во Франции быстро ожесточились

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Тысячи человек вышли на улицы французских городов в попытке добиться повышения зарплат и заморозки цен на энергоносители. Власть не хочет их слышать, что только сильнее злит людей.

На улицах Парижа и других французских городов прошли многотысячные протесты. Их участники добиваются повышения зарплат и заморозки цен на энергоносители. На работу отказались выходить преподаватели, сотрудники нефтяной и транспортной отраслей.

Руководство Франции идти навстречу недовольным пока не собирается. Более того, президент Эммануэль Макрон даже обвинил профсоюзы в попытке шантажировать власти. Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин продолжит.

«Мирный по началу протест во Франции перерастает в беспорядки. Толпа наступает на полицейских, но и спецназ не намерен оставаться в стороне», — показал и описал противостояние журналист.

Столкновение — на каждом перекрестке. В многотысячном шествии оказалось немало радикалов. Жгут мусорные баки, вооружаются битым стеклом и огромными дубинами. Громят автосалоны, уличную рекламу, отделения банков. Полыхает Париж, гудят все крупные города страны. Вторник стал для Франции «черным» — практически национальная забастовка работников транспорта, энергетики; на улицах — мятежные госслужащие и учителя.

Появляются и буквально антиправительственные призывы. Надпись на одном из баннеров в руках протестующих гласит «Столкнувшись с Макроном, переходите в контрнаступление». И оно начинается во всей Франции.

«Сегодня мы здесь, чтобы сражаться за лучшие годы нашей страны», — сказал один из протестующих.

Сообщение между городами и другими странами нарушено. Скоростные поезда Eurostar отменяются, в том числе через Ла-Манш. Не говоря уже про городские электрички и метро. Железнодорожники тоже бастуют — зажигая в толпе файеры

Причина самых масштабных за последне время протестов во Франции укладывается в одно слово — кризис. Цены растут, а зарплаты нет.

«Я растерян. Для меня все, что происходит в стране, — дикость», — заявил один из железнодорожников.

Острее всего дела с энергетикой. Из-за забастовок работников НПЗ на заправках нет топлива. Бесконечные очереди за бензином и дизелем. Но даже если бы он был в наличии — все равно не по карману

«И кто из нас вор? Бензин за три евро! Вы думаете, что завтра после забастовки он опять опустится до полутора? Нет! Французские топливные гиганты продолжат играть с нами, обчищая французов», — негодует Фабьен Руссель, секретарь Французской коммунистической партии.

Даже самые масштабные протесты прошлых лет «Желтых жилетов» покажутся репетицией сегодняшних шествий, в которых принимают участие без исключения все профессии, а не только рабочие. На плакатах — перечеркнутая символика НАТО и Евросоюза. Еще громче звучат требования о «фрекзите» — французском выходе из ЕС.